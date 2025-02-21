Fed官員警告通膨上升風險 川普政策不確定性

Fed官員示警通膨上升風險，以及川普政策不確定性。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）官員注意到通膨上升風險，以及總統川普（Donald Trump）的貿易、移民和其他政策的不確定性。週四（20日）部份官員表示，他們仍認為，美國通膨降溫最終將使Fed能夠進一步降息，其中1人則表示，現在的情況應維持利率穩定，但並未透露何時該降息。

《路透》報導，Fed理事庫格勒（Adriana Kugler）表示，考慮到現在面臨的風險平衡，將聯邦資金利率維持不變一段時間是適當的選擇。在達到聯準會的2％目標之前，通膨仍有「一段路要走」，儘管勞動力市場健康且疲軟的風險已經降低，但通膨上行風險仍在。至於川普的政策，最終效果將取決於具體實施情況。

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自1月20日就職以來，川普不斷採取行動，威些要對中國、墨西哥和加拿大等美國主要貿易夥伴課徵進口關稅。庫格勒和同事指出，目前仍不清楚這些措施最終會有多廣泛、規模多大，其他國家是否會對美國出口商品徵收關稅，以及消費者將在多大程度上承擔成本。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，自己的基本預期

是今年稍晚降息2次，分別降息1碼（0.25個百分點），但整體而言不確定性仍大，有很多事仍可能會對雙方產生影響。

博斯蒂克提到，自己認為美國經濟並未面臨新的通膨飆升問題，仍位於4％的失業率顯示勞動力市場健康。但是企業對於新進口稅、移民規範及法規的變化出現的廣泛熱情和擔憂，預計將影響前景。博斯蒂克補充，許多人相信，如果關稅增加成本，他們將把更高的成本轉嫁的價格上。

事實證明，通膨問題比許多人預期的更加棘手，在實現央行2％目標的過程，也將遭遇更多坎坷。1月消費者物價年增3％，為過去6月以來最快漲幅。

美國聯準會在1月的政策會議上，將基準利率維持在4.25-4.50％的範圍內，並有望在3月18至19日的會議再次按兵不動，因為官員們在觀望政府新政策將如何影響經濟。金融市場目前預計，Fed今年只會降息1次，最快出現在6月。

聖路易斯聯邦準備銀行總裁慕薩勒（Alberto Musalem）認為，即將到來的政策轉變將增加通膨率可能停滯在央行2％目標之上或進一步走高的風險，進而迫使央行在更長時間內維持利率不變。在最糟的情況下，如果就業市場也走弱，聯準會將被迫選擇提高利率來對抗通膨，或是透過更寬鬆的政策來緩衝經濟。

慕薩勒表示，市場和一些調查指標表明，過去3個月以來，通膨短期預期明顯上升。如過通膨確實停留在目前高於目標的水位，或者通膨預期確實上升，那麼採取更為嚴格的貨幣政策路徑可能是合適的選擇。

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