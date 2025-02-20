ETF單一成分股權重30％上限擬鬆綁 台積電可適用

金管會研擬鬆綁台股ETF成分股占追蹤指數市值比重30%的上限，預計上半年上路。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕去年7月金管會啟動「金融行動創新法規調適平台」，並設立銀行、保險、證券期貨及科技創新4個工作小組，目前已有18項建議獲得採納，其中包括研擬鬆綁台股ETF成分股占追蹤指數市值比重30%的上限，台積電將可適用，預計上半年上路。

證期局副局長黃厚銘表示，國內有許多投信公司發行的ETF都是追蹤大盤走勢，台積電占大盤比重已超過30%，若是維持3成上限，恐有追蹤誤差。因此有專家學者在平台上建議放寬規定，以因應國內產業發展特性，尤其是像台積電相當有潛力的公司。

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黃厚銘指出，證交所已蒐集國外對指數基金標的指數的成分證券分散性規範，正在研擬認可指數股票型基金的發行人及標的指數資格應行注意事項修正內容，如證交所函報修正草案內容妥適，預計於今年上半年前可同意備查證交所函報修正內容。

為加強產官學界的合作與溝通，使金融監理政策能更快速回應市場需求，提升監理效能，金管會去年7月啟動「金融行動創新法規調適平台」，並設立銀行、保險、證券期貨及科技創新4個工作小組。針對學者專家、公會等所提出的建議，經過充分討論，由各局處研議處理，目前已有18項建議獲得採納；另有近20項建議朝可行方向研議處理中。

為持續精進法規調適機制，金管會於今年2月18日邀集各工作小組委員、金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會、保發中心、聯徵中心討論，提出法規調適平台2.0方案，將會增加「主題式」議題，由2級制改成1級制，工作小組提案討論後，金管會相關局處即可依工作小組建議儘速研議；對於涉及跨組的議題，再另行召開聯合工作小組會議討論。

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