晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

開春就遭金管會重罰720萬 台灣人壽這麼說

2025/02/20 18:48

台灣人壽遭金管會重罰720萬。（記者李靚慧攝）台灣人壽遭金管會重罰720萬。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控旗下台灣人壽爆發理賠人員勾結不肖保戶詐保案件，金額高達2390萬元，因理賠、請款及會計等作業均違反保險法，遭金管會重罰720萬罰鍰。對此，台灣人壽表示，尊重主管機關的處分並虛心檢討，針對缺失事項已加強內控流程及防弊作為，維護公司及保戶權益。

台灣人壽是在去年10月進行內部例行調查時，發現一名理賠人員勾結不肖保戶詐保，短短1年半詐保達161件。該理賠員在2023年5月至2024年10月期間，利用公司20萬小額快速理賠的漏洞，聯合5位親友人頭戶詐領保險金，估計總金額高達2390萬元。

台壽發現後主動告發，也向詐保人員提出刑事與民事訴訟，不過，因金管會認為，台壽在理賠作業、請款流程及會計作業等業務均違反保險法，仍重罰720萬罰鍰，成為今年金管會開出的第一筆大罰單，也是保險局近1年來金額最大的裁罰案件。

對於一開年就遭重罰，台壽低調回應表示，台灣人壽尊重主管機關的處分並虛心檢討，針對缺失事項已加強內控流程及防弊作為，以維護公司及保戶權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財