開春就遭金管會重罰720萬 台灣人壽這麼說

台灣人壽遭金管會重罰720萬。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控旗下台灣人壽爆發理賠人員勾結不肖保戶詐保案件，金額高達2390萬元，因理賠、請款及會計等作業均違反保險法，遭金管會重罰720萬罰鍰。對此，台灣人壽表示，尊重主管機關的處分並虛心檢討，針對缺失事項已加強內控流程及防弊作為，維護公司及保戶權益。

台灣人壽是在去年10月進行內部例行調查時，發現一名理賠人員勾結不肖保戶詐保，短短1年半詐保達161件。該理賠員在2023年5月至2024年10月期間，利用公司20萬小額快速理賠的漏洞，聯合5位親友人頭戶詐領保險金，估計總金額高達2390萬元。

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台壽發現後主動告發，也向詐保人員提出刑事與民事訴訟，不過，因金管會認為，台壽在理賠作業、請款流程及會計作業等業務均違反保險法，仍重罰720萬罰鍰，成為今年金管會開出的第一筆大罰單，也是保險局近1年來金額最大的裁罰案件。

對於一開年就遭重罰，台壽低調回應表示，台灣人壽尊重主管機關的處分並虛心檢討，針對缺失事項已加強內控流程及防弊作為，以維護公司及保戶權益。

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