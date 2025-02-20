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印鈔機快冒煙！普廷狂印鈔 俄國3年貨幣供給增逾18兆

2025/02/20 18:29

為支應戰爭開支，俄羅斯大印鈔。（示意圖，彭博）為支應戰爭開支，俄羅斯大印鈔。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於龐大的軍費開支，俄羅斯經濟出現 21 世紀以來從未見過的貨幣供給「泡沫」。統計顯示，俄烏戰3年，俄羅斯貨幣供給量增加51兆盧布（約台幣18.8兆）。

《莫斯科時報》報導，俄羅斯2024年M2（廣義貨幣供給量）年增高達19.2%，自俄烏戰開始以來M2累計總額增長77%。根據俄羅斯央行統計，自2000年以來，還沒有出現過連續三年貨幣供給量，以20%左右或更高的速度增長的情況。

報導指出，俄烏戰3年來，貨幣供給量增加51兆盧布，俄羅斯央行貨幣政策部門主管 （Andrei Gagan） 去年12 月示警，過去 25 年，從未出現過短時間內出現如此大幅增長的情況。

根據俄羅斯央行數據，三年來，銀行發放 50 兆盧布（約台幣18.5兆）的新貸款，其中36兆盧布（約台幣13.3兆）用於企業貸款，又有三分之二以優惠條件流向戰爭相關產業，用於資助軍工企業，生產用於戰場的坦克和砲彈。

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