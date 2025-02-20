傳28櫃姊遭資遣 台中新光三越喊話合作廠商妥善安置

台中新光三越停業中傳28櫃姊遭資遣，新光三越喊話合作廠商妥善安置。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆停業中傳28櫃姊遭資遣，新光三越說，新光三越正式員工目前仍帶薪在家休息，雖不清楚合作廠商與櫃位員工間僱傭關係或契約，因是突如其來的變故，喊話合作廠商儘量提供員工妥善短期安置計畫。

台中市勞工局指出，台中新光三越氣爆停業迄今，已收到14家櫃位廠商申請資遣通報共28人。

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新光三越營業本部副本部長謝英明指出，台中新光三越包括正櫃及臨時櫃等共有833家合作廠商，針對各界關切相關員工的工作權益，除向勞工局了解相關情況外，另持續跟合作廠商溝通中，針對有人被通報資遣，是否因是本來僱傭契約到期等狀況，會再向勞工局了解相關資遣申請狀況。

謝英明強調，這次事件是突如其來的變故，因無從確知合作廠商與員工的僱傭關係，但新光三越最大的希望是讓所有合作同仁能有短期安置妥善計畫，會盡力協調請廠商幫忙。

至於台中新光三越的員工，謝英明說，目前除有必要協助搶災的同仁有出勤外，其他同仁均是帶薪在家中休息中，會持續確保員工權益直到可以合法重返大樓止。

另針對外牆清除作業，謝英明說，已委請專業建築師及營造團隊加快進行中，盼以最快速度讓週邊及大樓確保安全。

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