晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

春節假期效應 1月外銷訂單469.7億美元年減3％

2025/02/20 16:39

經濟部統計處今公布1月外銷訂單469.7億美元，年減3％。（統計處提供）經濟部統計處今公布1月外銷訂單469.7億美元，年減3％。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（20日）公布2025年1月外銷訂單，訂單金額469.7億美元，月減11.2%，年減3%，略優於原先預估的年減8.1%至年減4%。

統計處處長黃于玲表示，雖AI（人工智慧）、高效能運算及雲端產業等商機熱絡，但今年春節落點與上年不同有所影響，去年春節主要在2月，也墊高基期，因此1月訂單的7大貨品皆呈現月減。

按貨品別觀察，電子產品年增1.5%，資訊通信產品年減13.3%；光學器材因背光模組及光學鏡頭接單減少，但光學檢測及量測設備接單續增，抵銷部分減幅，年減0.3%。

傳統貨品方面，受農曆春節影響，以及海外同業低價競爭，加上自動化設備及工具機接單減少，致基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械接單減少，分別年減21.7%、20.5%、19%、4.7%。

統計處預估，2月外銷訂單金額落在435億美元至455億美元，年增15.3%至年增20.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財