春節假期效應 1月外銷訂單469.7億美元年減3％

經濟部統計處今公布1月外銷訂單469.7億美元，年減3％。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（20日）公布2025年1月外銷訂單，訂單金額469.7億美元，月減11.2%，年減3%，略優於原先預估的年減8.1%至年減4%。

統計處處長黃于玲表示，雖AI（人工智慧）、高效能運算及雲端產業等商機熱絡，但今年春節落點與上年不同有所影響，去年春節主要在2月，也墊高基期，因此1月訂單的7大貨品皆呈現月減。

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按貨品別觀察，電子產品年增1.5%，資訊通信產品年減13.3%；光學器材因背光模組及光學鏡頭接單減少，但光學檢測及量測設備接單續增，抵銷部分減幅，年減0.3%。

傳統貨品方面，受農曆春節影響，以及海外同業低價競爭，加上自動化設備及工具機接單減少，致基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械接單減少，分別年減21.7%、20.5%、19%、4.7%。

統計處預估，2月外銷訂單金額落在435億美元至455億美元，年增15.3%至年增20.6%。

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