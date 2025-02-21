週四（20日）加權指數跌116.62點，收2萬3487.46點。（資料照）

1.台股週四（20日）在台積電（2330）開盤下跌10元，指數開盤跌73.11點，以2萬3530.97點開出，雖然矽智財、面板、ABF載板、AI等電子股逆揚，傳產亦普遍走揚，但在台積電跌勢擴大，盤中一度跌20元，加上高價股也走弱下，指數一度跌204點，觸及2萬3400點，所幸在台積電跌勢收斂，終場指數跌116.62點，收2萬3487.46點

2.集邦科技（TrendForce）週四（20日）發布2月下旬面板報價報告，研究副總范博毓指出，目前關稅並未帶來太大衝擊，反而中國國內以舊換新政策支持，持續帶動需求增長，2月電視面板報價仍將持續上漲。面板廠群創（3841）則評估，在關稅政策影響下，對台廠相對有利。

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3.中央銀行公布2024年國際收支寫下五個新高紀錄，包括去年台灣商品貿易順差突破千億美元，達1007億美元以及初次所得303億美元、旅行收支逆差104.01億美元、居民對外直接投資319.8億美元與直接投資淨流出210.5億美元。

4.財政部公布新青安貸款統計，今年1月新青安受理戶數3393戶、金額266.47億元，均創新青安上路以來新低，主因1月適逢農曆春節工作天數較少，加上中央銀行第7波選擇性信用管制影響，以及公股銀行加強新青安貸款貸前及貸後管理等。

5.經濟部統計處公布2025年1月外銷訂單，訂單金額469.7億美元，月減11.2%，年減3%，略優於原先預估的年減8.1%至年減4%。

6.外資20日加碼砍出，賣超167.97億元，雖然外資大賣，不過，卻反手大買4金融，其中又以凱基金最吸金，不僅今一口氣買逾2萬張居冠，在外資連7買，買進10.39萬張下，股價站穩在18元之上，週四收18.1元，漲0.56%，成交量放大到4.03萬張。

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