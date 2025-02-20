晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

DeepSeek梁文鋒實習往事曝！月薪逾7萬「還沒畢業就當經理」

2025/02/20 16:45

中國AI新創公司DeepSeek創辦人梁文鋒（右）。（翻攝自微博）中國AI新創公司DeepSeek創辦人梁文鋒（右）。（翻攝自微博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）持續引發關注，其創辦人梁文鋒過往經歷令人好奇。據外媒報導，梁文鋒於2009年曾在上海閔行的艾麒信息科技實習，負責的內容也跟AI有關。

綜合外媒報導，艾麒信息創辦人周朝恩透露，梁文鋒是他浙江大學校友，以實習生身份加入艾麒後，經推薦直接擔任新技術部經理，月薪1.6萬元人民幣（約新台幣7.06萬元），算是高薪特別聘請的。

周朝恩表示，梁文鋒入職後，便全身心投入到人工智慧視訊與影像技術的研究中，常常一整天都待在辦公室裡，專注地鑽研技術難題，甚至半天都不出來一次」，他還透露了對梁文鋒的第一印象，「初見梁文鋒時，他戴著一副眼鏡，身材清瘦，給人一種文靜內斂的印象」。

不過在深入接觸後，周朝恩發現梁文鋒雖不善言辭，但在技術交流中卻能清晰地表達自己的觀點， 「他為人沉著冷靜，性格簡單直接，對產品和技術有著極高的追求，堪稱典型的技術男風格。」

過去也有媒體整理了梁文鋒的經歷，他1985年出生於廣東省湛江市，國中時期就提前完成高中數學課程，並學習大學的數學課目。2002年，梁文鋒以湛江的吳川市第一中學「高考狀元」成績考入浙江大學電子資訊工程科，浙大在中國的大學中應排三、四名；大學畢業後，他繼續攻讀資訊與通訊工程研究所，並於2010年碩士畢業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財