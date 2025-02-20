DeepSeek梁文鋒實習往事曝！月薪逾7萬「還沒畢業就當經理」

中國AI新創公司DeepSeek創辦人梁文鋒（右）。（翻攝自微博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）持續引發關注，其創辦人梁文鋒過往經歷令人好奇。據外媒報導，梁文鋒於2009年曾在上海閔行的艾麒信息科技實習，負責的內容也跟AI有關。

綜合外媒報導，艾麒信息創辦人周朝恩透露，梁文鋒是他浙江大學校友，以實習生身份加入艾麒後，經推薦直接擔任新技術部經理，月薪1.6萬元人民幣（約新台幣7.06萬元），算是高薪特別聘請的。

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周朝恩表示，梁文鋒入職後，便全身心投入到人工智慧視訊與影像技術的研究中，常常一整天都待在辦公室裡，專注地鑽研技術難題，甚至半天都不出來一次」，他還透露了對梁文鋒的第一印象，「初見梁文鋒時，他戴著一副眼鏡，身材清瘦，給人一種文靜內斂的印象」。

不過在深入接觸後，周朝恩發現梁文鋒雖不善言辭，但在技術交流中卻能清晰地表達自己的觀點， 「他為人沉著冷靜，性格簡單直接，對產品和技術有著極高的追求，堪稱典型的技術男風格。」

過去也有媒體整理了梁文鋒的經歷，他1985年出生於廣東省湛江市，國中時期就提前完成高中數學課程，並學習大學的數學課目。2002年，梁文鋒以湛江的吳川市第一中學「高考狀元」成績考入浙江大學電子資訊工程科，浙大在中國的大學中應排三、四名；大學畢業後，他繼續攻讀資訊與通訊工程研究所，並於2010年碩士畢業。

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