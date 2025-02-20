名師解盤》容逸燊：權值股休息 資金轉進低基期中小型股

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天下跌116點，成交量接近4000億左右，在結算過後，可以看到外資淨空單明顯下降到2.5萬口之下，台積電今天守在1050元之上，雖然早盤相對弱勢，但近期盤面焦點集中在中小型股，OTC指數已經收復季線，即將往半年線挑戰，權值股休息的狀況下，資金開始湧入低基期中小型股，記憶體、工業電腦以及消費性電子，近期都是相對比較強勢標的，另外盤面重點在儲能、重電類股，1514亞力率先漲停，1519華城也拉出漲停，1513中興電同樣走強，可以看到在過完年後，雖然受Deepseek影響，AI伺服器、機殼、散熱等去年熱門股票，今年表現都比較平淡，資金確實比較往消費電子端，終端的邊緣AI去反應，今年大家操作邏輯，可以往去年比較沒漲到的族群，相對績效會比較好。

目前FED認為，通膨可能受川普政策影響，所以近期暫時不降息，但10年債殖利率已經開始往4.5%下方去靠攏，過去大家最擔心的，川普政策會不會造成通膨，事實上，市場最恐慌的狀況，應該已經過去，而俄烏戰爭這2天進行談判，應該要畫下休止符，俄烏戰爭一旦結束，將為全球的通膨進一步降溫，原油、農產品的供給，都將要增加，大家可以注意到原物料族群年後開始走強，包含鋼鐵、散裝航運，這2天稍作休息，俄烏戰爭結束後，應該有推升機會。

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下週輝達財報之前，資金可以看到暫時從這幾天漲勢比較多的記憶體族群撤出，輝達財報公布前，美股若表現不錯，應該有機會帶動AI伺服器進行反彈，但GB200出貨還不是很順利，之前也有外資下修今年可能出貨的目標，建議在老AI部分，先以反彈減碼操作，資金可以轉進消費性電子消關族群，會較有效益。

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