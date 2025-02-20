國發會：去年公建經費達成率9成3 執行金額創近17年新高

國發會表示，去年整體公共建設計畫經費超過7800億元，執行金額約7392億元，創近17年新高，執行量能超過9成3。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會表示，去年整體公共建設計畫經費超過7800億元，執行金額約7392億元，創近17年新高，執行量能超過9成3。國發會主委劉鏡清籲請各部會，因應政府預算刪減對計畫推動的可能影響，務必妥善排列資源配置的優先順序，持續穩健推動各項重大建設。

國發會於今召開第126次委員會議，就整體公共建設計畫去年度執行情形提出報告。

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去年整體公共建設計畫經費超過7800億元，執行金額約7392億元，創近17年新高，執行量能超過9成3，整體公共投資仍維持高檔，執行成果涵蓋交通、文化、經濟、水利及衛生福利等多項民生需求建設，今年仍將持續穩健推動各項重大建設。

劉鏡清在會中請各部會務必妥善排列資源配置的優先順序，加強管控公共建設計畫重要查核點，發揮計畫預期效益。

劉鏡清表示，去年底經各部會努力，已完成多項重大公共建設，如臺鐵鳳鳴臨時站完工啟用，提高鶯歌鳳鳴地區交通運輸便利性；桃園會展中心全區啟用，包含國際會議中心與可容納6000人的展覽館，可望帶動青埔地區產業發展；屏東王船文化館的開幕，保存了臺灣宗教文化中重要的王爺文化；國道3號大溪交流道南出銜接台66線系統匝道紓解該路段平假日尖峰時間及匝道交通回堵現象；高雄港第7貨櫃中心全面落成啟用，打造智慧化港口，推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量等。

另外還有多項衛生福利設施、文化設施、工商設施及水利建設等完工啟用，如連江縣托育資源中心、國立故宮博物院行政大樓暨圖書館、高雄傳藝園區中山堂、北台灣郵件作業中心及營運中心、新竹生物醫學園區第三生技大樓、翡翠原水管等。

展望未來，今年也有多項重大建設預計完工、啟用、調度、商轉等。如新北市美術館、桃園大潭電廠7號機、高雄興達電廠1號機、故宮北院圖書文獻大樓、東西向快速公路台76線西庄至西湖路段等。

劉鏡清除請各部會督導所屬預先部署相關完工啟用前的準備作業，以如期如質達成預期效益外，並請各部會妥為規劃因應政府預算刪減對計畫推動的可能影響，務必妥善排列資源配置的優先順序，做好必要經費盤點，加強管控公共建設計畫重要查核點，盡最大努力讓國家建設能夠穩步向前推展，發揮最大綜效。

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