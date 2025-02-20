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日圓急升創2個半月新高 台幣貶3分暫收32.778元

2025/02/20 12:22

日圓急升創2個半月新高，台幣小貶3分暫收32.778元（記者陳梅英攝）日圓急升創2個半月新高，台幣小貶3分暫收32.778元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會1月會議記錄表明要看到通膨進一步下降才會降低利率，並對美國總統川普關稅計畫導致通膨上升表示擔憂，雖美股收紅，但台積電ADR下跌，連動台股開低，新台幣兌美元匯率也由升轉貶，中午暫時收在32.778元、貶3分，台北外匯經紀公司成交量5.13億美元。

Fed會議紀錄公佈後，美元續在高位整理，新台幣匯價今早以32.75元、貶值0.2分開出，一度升至32.74元，隨台股開低走低由升轉貶，最低觸及32.795元，逼近32.8元關卡。

主要亞幣中，日圓升勢最猛，據外電報導，日本銀行官員持續釋出鷹派言論，市場預期日央將持續升息下，日圓急升，早盤最高升抵150.462元、創2個半月新高，並帶動多數亞幣走升。

外匯交易員指出，儘管川普釋出4月將對汽車、半導體課徵25%關稅，對台積電造成壓力，使台北股匯走勢轉疲，但川普關稅言論都保有緩衝與談判空間，市場恐慌情緒逐漸遞減，加上亞幣走揚，台幣貶幅有限，惟後續仍要觀察外資動向以及國際美元走勢。

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