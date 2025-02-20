DeepSeek為台灣AI供應鏈指路 投信：台股多頭格局不變

投信台股多頭格局不變。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕輝達（Nvidia）年度GTC大會預計3月17日起登場，內容涵蓋AI應用、智慧製造、數位孿生技術、AI伺服器GB200進展、機器人等主題，市場高度關注黃仁勳是否談及DeepSeek、美中關稅、輝達GB300伺服器新品進展等內容。野村投信認為，DeepSeek為台灣AI供應鏈指路，台股多頭格局不變，投資人可逢低佈局相關概念股。

野村投信表示，隨著美國經濟數據的持續好轉，非電子產業的需求回溫將提供多元化的投資機會，台股多頭格局不變，短期關注重心仍為川普後續政策、美中關係、FED 動向、以及企業財報及展望，且須觀察DeepSeek是否造成半導體相關族群de-rating持續，建議投資人可趁機逢低布局相關標的，如：AI Server相關、AI PC、ASIC、Apple概念股、高殖利率股及美國消費相關等受惠類股。

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此外，傳產部份也有機會，由於美國內需消費動能強勁，台灣出口至美國的相關消費類股可望重回成長軌道，值得留意的是，DeepSeek對AI產業鏈的影響，預計Nvidia的2月26日財報展望及3月的GTC大會時見分曉。

野村優質基金經理人陳茹婷分析表示，短期內AI增加投資的趨勢無虞，科技硬體股仍持續受惠於AI資本支出，長期而言，高效、低成本的AI模型將重塑AI競爭格局，小公司或資源貧乏的國家也能加入戰局，反而有助於提升整體AI晶片的需求（包括加速開發ASIC、提升二線GPU需求），AI相關硬體股仍具備投資價值。

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