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去年北台代銷王 海悅以接案量1694億元蟬聯

2025/02/20 10:55

根據住展雜誌彙整，去年北台灣接案量前十大代銷，合計吃下156個新案、總接案量高達6523.3億元。（住展雜誌提供）根據住展雜誌彙整，去年北台灣接案量前十大代銷，合計吃下156個新案、總接案量高達6523.3億元。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕去年上半年房市買氣，代銷搶接大案，根據新建案市調機構彙整，去年北台灣總接案量最多的代銷仍是海悅，共拿下29案、總額高達1694億元，十多年來始終蟬聯「代銷王」寶座。

根據住展雜誌彙整，去年北台灣接案量前十大代銷，合計吃下156個新案、總接案量高達6523.3億元，相較前一個年度的2023年、年增幅約27.2%。

代銷王海悅去年手握至少4個總銷達100億元的指標案，主要分布在新北市中和、淡海新市鎮。去年接案量第二名則是新聯陽，光是北市文山區一案的總銷就高達600億元，另外在南港、大安等行政區各接下一個百億級建案，去年總接案量約1410.4億元、接案數為17個，是去年除海悅外，第二個總接案量突破1千億元的代銷業者；第三名為甲山林，多以自建案為主，去年接案數為15個、總接案量約967億元。

第四至六名依序為新理想、創意家、新高創等代銷業者，去年接案數分別為19、13以及12個，三家代銷去年總接案量分別落在400多億元。第七名為信義代銷，去年接案數21個，僅次於海悅，接案量約350.4億元。

第八到第十名分別為聯鑫、漢華、甲桂林，接案數各為12、10以及8個，三家接案量各約200多億元，其中甲桂林去年接下不少掛牌建商的指標案，主要分布在北市萬華、內湖以及新北市板橋。

房市氛圍由熱轉冷 考驗代銷應變能力

住展雜誌發言人陳炳辰指出，去年上半年房市買氣欣欣向榮，代銷紛紛搶接大案，進入下半年則面臨銀行貸款滿水位危機，以及央行第七波選擇性信用管制，導致買氣急凍，但代銷手中早已承接並規畫的新案，無法說停就停。

他認為，今年房市市況持續動盪，代銷一邊要面對建商開價不讓步，另一邊則要應付購屋民眾不降不進場的夾心壓力，後續是否出現新案銷售中途撤換代銷則直得觀察。

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