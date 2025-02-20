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米價、菜價狂飆 食品通膨成日銀關注焦點

2025/02/20 12:31

日本米價、菜價飆升，食品通膨成日銀關注焦點。（法新社）日本米價、菜價飆升，食品通膨成日銀關注焦點。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著米、高麗菜等主食價格飆升，食品通膨是日本家庭關注的熱門議題，近日也愈來愈成為日本央行（BOJ，日銀）關注的焦點。

《彭博》報導，市場普遍預期，即將公佈的最新消費者通膨數據將顯示，1月整體價格漲幅將從12月的3.6％上升至4％，使得通膨問題獲得新的關注。這可能會擴大日銀的壓力，迫使央行以比先前所預期更快的速度上調基準利率。

日本高麗菜已達到5年平均價格的2.6倍，在東京經營炸豬排餐廳的品川勝巳（Katsumi Shinagawa）表示，近期有些客人會選擇先吃大量的高麗菜絲，然後才會吃主餐，對於店家而言，成本確實增加了。

品川也坦言，自己有時也會疑惑，現在哪個才是配菜，因為高麗菜的價格已經漲到幾乎和豬肉一樣的程度。就像豬肉和高麗菜的價格在「互相競爭」，這輩子從未想過會出現這種情況。

通膨率若衝上4％，將使日本成為G7（7大工業國）當中通膨率最高的國家，這與過去數十年來深陷通貨緊縮的日本形成鮮明對比。若是扣除新鮮食品的價格預計僅成長3.1％，這也使整體數據和核心通膨數據之間的差距，擴大至2016年以來最大。

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）似乎也更加關注食品通膨問題。植田上週表示，在制定貨幣政策時，將考慮到食品通膨，因為這可能不會是暫時的情況，恐影響消費者的通膨預期。

自2010年以來，日本新鮮食品價格水準漲了71.9％，約為排除生鮮通膨率的5倍。日本農林水產省週二（18日）報告稱，截至9日當週，米價較去年同期大漲90％。內閣府近日的一份報告也引起一些央行觀察人士的注意，報告指出，關注包括生鮮在內的通膨數據變得愈來愈重要。

日銀前首席經濟學家早川英男（Hideo Hayakawa）表示，這是一個有趣的現象，因為日銀關注的核心CPI（消費物價指數）這項關鍵指標通常不包含新鮮食品，不過央行也表明，會監測多種指標來判斷物價趨勢。早川指出，內閣府已注意到生鮮價格持續上漲，若是新鮮食品價格維持上漲趨勢，核心CPI漲幅低於2％也沒關係，因為這代表整體通膨率將落在2％左右。

日本政府也非常關注這一議題，日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）的前任岸田文雄（Fumio Kishida）被迫下台的部份原因，正是人們對於包括食品價格在內通膨的不滿日益累積。石破政府將在7月底面臨全國大選，他所領導的執政黨在10月的選舉遭遇2009年以來最差的成績，分析師將這一結果主要歸咎於通膨。

瑞穗銀行（Mizuho Bank）首席市場經濟學家唐鎌大輔（Daisuke Karakama）表示，目前仍不清楚日銀是否需要很長的時間來觀望，日本的通膨率是G7國家當中最高，但政策利率僅0.5％，可見日銀做得還不夠，預測下次升息將出現在4月。

經過3年的生活成本上漲，日本經濟終於擺脫了長期的通貨緊縮，食品價格的成長趨勢可能會讓消費者相信通膨將持續下去。交易員們週四（20日）將債殖利率推至2009年以來最高水位，因為他們押注日銀在這一緊縮週期的終點利率可能會高於先前預期，或是升息速度將比原先預期快。

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