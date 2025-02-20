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DeepSeek爆紅引發搶才大戰！「這職缺」年薪破2000萬最搶手

2025/02/20 13:10

DeepSeek爆紅引發搶才大戰！AI Infra（人工智慧基礎設施）工程師負責人年薪破2000萬最搶手（彭博）DeepSeek爆紅引發搶才大戰！AI Infra（人工智慧基礎設施）工程師負責人年薪破2000萬最搶手（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著DeepSeek熱潮延續下，不僅科技巨頭嚴陣以待，就連金融業也加入戰局，報導指出，量化私募機構在第3方招募平台大舉開出徵才活動，而最吸金的職缺是AI Infra（人工智慧基礎設施）工程師負責人，年薪最高達480萬人民幣（約新台幣2160萬元），就連實習生待遇也升級，日薪最高達1500元人民幣（約新台幣6750元）。

外媒報導，DeepSeek爆火其影響力持續在發酵，隨著金融機構們普遍投入AI領域，AI大模型的相關人才似乎已經成為了這個領域裡「有為機構」的標配。

為了搶奪先機，量化大佬們紛紛開始下場招募人工智慧人才，隨著招募動作的展開，不僅1個發展AI、應用AI的熱潮或許正在醞釀，且從大佬們開出的籌碼，顯現出必須招到核心人才的決心。

對於量化圈來說，過往的大中型量化私募機構（管理規模超過50億人民幣、約新台幣225億元），多數把招募中心放在量化主業。

熱門職位也圍繞著投資策略開發，如量化策略研究人員、系統開發工程師、量化實現工程師、數據專家等都是熱門職位，尤其是量化策略研究員，更是直接站在薪酬鏈頂端。

隨著DeepSeek熱潮開啟後，部分機構開始專注於「搜羅」人工智慧領域的人才。

根據第3方招募平台資訊顯示，近日有金融頂端的獵人頭人士，發佈了特別的量化大廠招募需求：AI Infra工程師負責人，年薪最高可480萬人民幣，這是近年來該平台罕見的高薪酬！

據悉，該職位的工作地點在上海，需具備相關職位工作經驗3-5年的專業人士。

職位薪資範圍非常「吸金」，月薪10萬-20萬人民幣（約新台幣45萬至90萬元），1年「24薪」，據此推算，年薪範圍在240萬元-480萬人民幣（約新台幣1080萬至2160萬元）。

相關獵人頭人士也透露，上述職位的職責包括，負責AI基礎設施相關係統架構設計與核心模組開發，進行AI運算框架與AI平台的系統效能與擴充性最佳化。

此外，另1個招募管道的資料顯示，位於北京的私募機構巨頭也曾發佈類似的職位，而且職位方向註明是訓練推理，亦註明需要3-5年的工作經驗。

相關職位職責包括：1、負責深度學習演算法架構的架構設計、關鍵技術研究及研發落地；2、結合業務場景來推動演算法框架的深度最佳化，提升框架穩定性、易用性，並提升模型訓練效率；3、促進框架和AI平台的結合。

該招募有趣的還有，這家量化私募對工作年限的細節規定非常細緻，結合其同樣細緻的崗位職責要求，最可能的人才來源就是，對AI有更深研究的同行。

在AI搶才大戰中，實習生待遇也升級了，在招募平台上，部分量化機構也推出了AI演算法實習生的招募。

相關職位為全職類崗位，且職位的日薪範圍為800元-1500元人民幣（約台幣3600-6750元），再度打破了此前日薪1000元人民幣（約新台幣4500元）的天花板。

不過職位的職責要求也較高，包括利用公司強大的平台資源及系統框架，實踐機器學習演算法等要求。

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