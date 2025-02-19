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發展高雄半導體專區 白埔產業園區環評通過

2025/02/19 17:39

環境部今（19）日召開環評大會審查，審查白埔產業園區設置計畫環評。（記者陳嘉怡攝）環境部今（19）日召開環評大會審查，審查白埔產業園區設置計畫環評。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕因應南部半導體S形廊帶，高雄市政府規劃白埔產業園區，發展半導體製造專區。環境部今（19）日召開環評大會審查，生態團體憂心開發計畫會破壞環頸雉棲地，盼縮減開發面積；高雄市府則於會上承諾，會比照環委建議加強營造環頸雉棲地與監測。全案通過環評審查。

開發單位高雄市政府表示，因應南部半導體S形廊帶發展，規劃推動「白埔產業園區設置計畫」，總面積約88.73公頃。白埔園區現況主要為台糖白埔農場，屬於高雄新市鎮特定區計畫範圍；預計引進電子零組件製造業、電子產品及光學製品製造業、半導體相關產業，預估將創造4500個就業人口、一年產值約3千億元。

不過，森林城市協會理事長莊傑任指出，此計畫會破壞35公頃景觀環保目的營造森林，有2.5萬顆樹遭殃，未來只剩下0.5公頃森林，環頸雉、草鴞等6種保育類鳥類的棲地將因開發而消失，其中環頸雉更是被台灣鳥類紅皮書列為國家極度瀕危，環頸雉不會飛，沒有森林難以生存；建議高雄市府縮小開發範圍、避開保育類鳥類棲地。

森林城市協會理事長莊傑任憂心，白埔產業園區計畫會破壞環頸雉、草鴞等6種保育類鳥類的棲地。（記者陳嘉怡攝）森林城市協會理事長莊傑任憂心，白埔產業園區計畫會破壞環頸雉、草鴞等6種保育類鳥類的棲地。（記者陳嘉怡攝）

莊傑任並指，此計畫因開發填土，將導致淹水重災區的下游，如梓官、橋頭地區淹水更加嚴重，建議應效仿台積電日本熊本廠，設計廠房地下室與步道空間下有滯洪功能，「日本做得到，高雄為什麼做不到」，以減少既有森林破壞。

環評委員指出，環頸雉會在此棲息是因為平地開發讓牠們沒地方住，「會住在這裡已是退無可退」；在滯洪量不變的前提下，應該以保留原有林相為原則，調整滯洪池位置、形狀，避免環頸雉棲地破碎化；並要求針對環頸雉棲地進行具體營造、執行及監測。

環評委員也指，該園區規劃廠商進駐比率達65%，才開始啟動園區廢棄物處理設施規劃太慢；環評會議主席、環境部長彭啓明則盼，此園區能比照台積中科零廢製造中心，朝向零廢棄處理。高雄市府於會上承諾，只要廠商進駐率達35%，就會啟動廢棄物處理設施規劃設計。

針對砍樹質疑，高市府表示，園區規劃可供樹木用地約13公頃、原地保留區約0.5公頃；園區內會種樹，盡量會達到7千株，區外則規劃約2萬多棵樹補植；至於環委所提的環頸雉棲地營造建議，承諾會比照辦理。最後，全案經過環評委員審查，通過環評。

高雄市經發局長廖泰翔會後表示，希望今年第二季完成園區設置，今年底或明年初會盡快執行公共⼯程施⼯與廠商招商等工作。針對外傳白埔產業園區，可能為台積電高雄廠擴廠用地，他則低調回應會爭取半導體廠進駐，不便透露台積是否進駐。

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