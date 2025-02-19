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桃園市府與法Wilco公司簽署合作備忘錄 攜手推動新創產業

2025/02/19 15:24

桃園市政府副秘書長金志聿（右）代表市府，在駐法國大使郝培芝（中）見證下，與法國Wilco公司簽署合作備忘錄。（桃園市政府提供）桃園市政府副秘書長金志聿（右）代表市府，在駐法國大使郝培芝（中）見證下，與法國Wilco公司簽署合作備忘錄。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府副秘書長金志聿17日代表市府在法國巴黎，與法國Wilco公司簽署合作備忘錄，希望該公司在加速新創企業成長與創新方面的豐富經驗，能為桃園新創生態系帶來更多動能，後續雙方的合作將著重在推動新創產業在台灣與法國發展。

金志聿17日率市府團隊到法國巴黎舉辦智慧連結交流會，邀集台法產業界菁英，共同探討智慧城市發展、低軌衛星等科技，以及新能源與新創產業的合作契機，例如Space Seed總裁Didier Treinsoutrot看好台灣的科技實力，計畫在台灣設立亞太研發中心，並與台灣廠商共同開發創新太空應用服務，並將深化雙方在航太與低軌衛星產業的合作；輝能科技（ProLogium Technology）則宣布將在法國設立固態電池超級工廠，展現台灣企業在全球新能源產業的領先地位。

駐法國大使郝培芝也出席交流會，並見證桃園市府與Wilco公司簽署合作備忘錄，桃市府指出，將與Wilco公司攜手合作，共同推動新創產業在台灣與法國的發展。

桃園市政府副秘書長金志聿（右）代表市府，在駐法國大使郝培芝（中）見證下，與法國Wilco公司簽署合作備忘錄。（桃園市政府提供）桃園市政府副秘書長金志聿（右）代表市府，在駐法國大使郝培芝（中）見證下，與法國Wilco公司簽署合作備忘錄。（桃園市政府提供）

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