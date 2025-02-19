協助青年創業 南市推出信用保證專案貸款

協助青年創業，南市經發局與財團法人中小企業信用保證基金合作推出信用保證專案貸款。（南市經發局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕協助青年創業，南市經發局與財團法人中小企業信用保證基金合作推出信用保證專案貸款，規劃不同身份分別提供各種類的創業補助和貸款方案，並給予優惠利率補貼或展延條件，幫助青年或企業創業圓夢。

經發局表示，協助青年籌措創業金或營運金，有效降低創業初期營運風險，分攤青年創業資金壓力，南市青年創業貸款專案利息補貼方案從去年6月4日開始加碼補助青年創業貸款延長至「前5年全額利息補貼」，利息按中華郵政二年期定期儲金機動利率加年息1.2%機動計息，以貸款200萬元計算，估計每案可獲得超過15萬元之利息補貼，資金用途可用於購置廠房、營業場所、機器設備或作為營運週轉金、創業準備金等，提供青年於創業時資金需求及財務規劃，貸款計劃不僅提供資金，還提供創業一對一顧問諮詢輔導等專業服務。

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經發局代理局長蕭富仁指出，南市推出的「臺南市政府青年創業及中小企業信用保證專案貸款」自2018年12月至今已有超過百家企業申貸，其中去年共有26家通過青年創業貸款審核獲得補助，共核貸超過3000萬元。為提升服務品質，設立專責服務窗口「強化企業財務應變推動辦公室」及專線電話，提供專人免費的融資診斷服務，歡迎有興趣的民眾可向經發局洽詢。

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