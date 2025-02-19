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PayEasy助三陽導入數位化福利平台 創造共融職場

2025/02/19 13:56

PayEasy助三陽導入數位化福利平台。（PayEasy提供）PayEasy助三陽導入數位化福利平台。（PayEasy提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國內最大企業福利網PayEasy今日表示，成功協助汽機車領導品牌三陽導入數位化福利平台，為其2500多名本國與外籍員工提供專屬福利服務，此合作也可彰顯企業落實多元、公平與共融的ESG理念。

PayEasy說明，三陽旗下正式員工，不分台籍、外籍，都享有同等的福利制度，外籍同仁，可利用PayEasy的多語系功能，輔助其進站使用福利點數享受優惠購物，導入福利網不僅協助外籍同仁融入職場，更體現三陽在推動公平福利上的核心價值。

PayEasy總經理李易騰表示，數位化福利平台的優勢在於靈活性與整合能力，適用於各類產業，特別是正在轉型的傳統產業。藉由專業團隊協助，PayEasy平台得以順利導入三陽的營運系統，提供高效且便利的數位福利解決方案。

李易騰也指出，平台的數位特性有效降低企業的人力成本，提升員工滿意度，成為企業強化內部管理與關懷員工的重要工具。目前傳統產業多積極推進數位轉型、導入數位平台，數位化福利平台也多具優勢。

針對目前成績，PayEasy表示，目前服務範圍涵蓋半導體、光電、汽機車等各大產業，並已通過ISO27001與27701資安認證。

PayEasy說明，平台含36萬件優惠商品、2000款生活票券，以及涵蓋國內外旅遊、全球訂房與國際機票的豐富選項，滿足企業員工的多元需求，員工可透過APP使用公司提供的「福利點數」購物，也可在PayEasy整合上萬家特約商店，員工也可享折扣購物。

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