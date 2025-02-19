促進新創長期發展 邱德成：持續推動台灣創投改革

創投公會理事長邱德成今天表示，今年將繼續推動改革，促成更友善的新創環境。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕創投公會理事長邱德成今天表示，歷經去年積極推動調整相關政策，為台灣創投產業打造更友善的投資環境，今年將持續優化創投獎勵投資法規，促成政府深化完善創投生態圈的體質，帶動金融機構資金投入新創，透過改革與引導資金，將有助於建立更健全的市場機制，促進新創企業的長期發展。

邱德成說，在公會推動產創條例調整之下，有限合夥創投的穿透課稅門檻已從3億元降至1.5億元，並擴大適用優惠的創投公司範圍，提升市場參與度，吸引更多投資者進場。此外，個人投資新創的抵減門檻已由100萬元調降至50萬元，適用年限從2年延長至5年，抵扣上限也由300萬元提升至500萬元，有助於激勵更多個人投資新創，強化市場資金供應。

請繼續往下閱讀...

邱德成指出，公會未來將聚焦4大發展方向，包括「加強與企業創投（CVC）合作」，促進企業資源結合新創活力，提升產業創新與轉型能力；「協助大學設立創投基金，推動學研成果商品化」，強化學術與產業的資本連結；「擴展創投投資範疇」，聚焦生技、半導體、資通訊、人工智慧（AI）、數位經濟等5大信賴產業以及金融科技等關鍵領域，協助傳統產業轉型升級；「協助創投業者上市上櫃」，擴大創投產業的資本來源與市場影響力，強化創投公司的發展動能。

邱德成提到，除了強化創投生態圈，公會也將積極推動資本市場改革，讓新創企業獲得更多資金支持，主要措施包括聚焦「證交所創新板2.0」，取消合格投資人限制，讓交易條件更接近主板，加速新創企業掛牌，提高投資吸引力；「創櫃板升級計畫」，建議櫃買中心升級創櫃板，以提供更明確的投資誘因，幫助中小微企業快速進入資本市場；「鼓勵證券商參與創櫃板企業投資」，促進市場資金投入新創，提升投資流動性。

此外，創投公會也持續推動金融機構資金流入創投產業，並提出3大策略，涵蓋「調整金融機構所屬創投的金融檢查機制」，降低不必要的監管負擔，鼓勵更多金融機構投資創投基金；「釋放保險業者資金」，導引1%投資創投，大幅提升市場資金流動性；「將新創投資納入ESG評鑑」，促使金融機構在永續發展評比中，將對新創的支持納入考量，確保資金真正支持具社會影響力的企業。

邱德成強調，創投產業是台灣創新經濟的關鍵驅動力，未來將持續為台灣打造更成熟、更多元、更具國際競爭力的新創環境，期望與產業界、政府、投資人攜手合作，共同打造台灣更具競爭力的創新投資環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法