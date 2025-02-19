房東擔心「囤房稅2.0」增加稅 如何節稅看這裡

「囤房稅2.0」上路，房東作好房屋出租規劃，可以節省房屋稅。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「囤房稅2.0」已經在去年上路，其中非自住住家用稅率變動最大，許多房東擔心今年收到房屋稅額會較往年多出許多，其實只要做好租稅規劃，房屋稅率可能不增反降！

南市非自住住家用稅率。（南市財稅局提供）

南市財稅局指出，修正的房屋稅條例，主要是將持有多戶且未作有效使用房屋的法定稅率按全國總戶數調整為2％至4.8％，特定房屋仍適用較低稅率。

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以出租房屋的房東來說，房屋如果租給符合租金補貼申請資格者並經主管機關認定的房屋所有人（即房東經認定為公益出租人），在出租期間當年期的房屋稅率都是1.2%，等同自住住家用稅率，而且不納入戶數計算，對房東是相當有利的選擇。

如果租客未符合租金補貼申請資格，也可考慮將房屋提供給社會住宅使用，在南市稅率一樣是1.2%，不會納入戶數計算。

財稅局表示，假如出租房屋沒有被認定供公益出租或社會住宅出租，若房東申報所得達當地一般租金標準（112年度南市住家用房屋為房屋評定現值20%），稅率為1.5％至2.4％，也較其他住家用房屋稅率低。

此外，屋主如果是依照租賃住宅市場發展及管理條例（租賃專法）將住宅委託代管業或出租予包租業轉租，且租期達1年以上，按單一稅率2%，不計入戶數或適用差別稅率。房東如有申報租賃所得達租金標準，則按單一稅率1.5%課徵。

財稅局提醒民眾，公益出租與社會住宅房屋由財稅局按主管機關定期提供的清冊主動辦理外，申報租賃所得達租金標準或符合租賃專法的房屋，在今年3月24日（因遇假日順延）前提出申報，可以適用較低稅率。

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