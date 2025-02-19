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櫃買中心「市轉櫃機制」正式上路 劍指創新板

2025/02/19 12:41

櫃買中心今日宣布，「市轉櫃機制」正式上路。（資料照）櫃買中心今日宣布，「市轉櫃機制」正式上路。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日宣布，「市轉櫃機制」正式上路，開放符合資格的證交所上市一般板、創新板公司申請上櫃，並參考「櫃轉市機制」，採簡易書面審查，也不需登錄興櫃。櫃買表示，目前已在接洽上市公司，預期創新板公司較有機會轉上櫃，也期望有一般板公司考量上櫃市場。

前（2023）年證交所挖走保瑞藥業（6472）、藥華藥（6446）等上櫃生技大廠，不過當時僅有「櫃轉市機制」、而無「市轉櫃機制」，櫃買中心當時稱，持續了解上市公司是否有需求、有意願轉上櫃，時至今（2025）年，「市轉櫃機制」終於正式上路。

櫃買中心副總李淑暖指出，櫃買對自身服務有信心、目前上櫃市場也已有800多家公司，服務經驗與品質備受肯定，希望資本市場各板塊能自由流動，並讓公司能自由調整、選擇。櫃買中心也會持續努力推動上市公司轉往上櫃；櫃買透露，已經有公司提出意願。

針對有可能「市轉櫃」的公司，因申請上市其中一項條件是實收資本額需達6億元以上，對許多中小型公司來說是壓力，創新板共19家公司當中、目前也僅有7家達到，意即未來若想上市，大多數創新板公司都需要增資。

此外，多有人詬病創新板流動性不彰，儘管證交所從今年1月6日起取消合格投資人限制，不過從今年至本月18日的日均量來看，最高的是鴻海旗下的鴻華先進-創（2258）、為1724張，錼創科技-KY創（6854）其次、為899張，巨鎧精密-創（2254）為383張，正瀚-創（6534）為133張，僅此4家日均量破百張，光芒黯淡。

因此，若公司考量上市資本額條件、創新板流動性，有希望「市轉櫃」的上市公司以創新板為先。而櫃買中心則指出，除服務持續升級，近年櫃買市場流動性與表現也都不錯，期望創新板、一般板上市公司都有機會考量轉向櫃買市場。

櫃買中心說明，「市轉櫃機制」原則參照現行「櫃轉市機制」，包括豁免登錄興櫃6個月、審查程序原則上採書面審查，無須實地查核或召開上櫃審議委員會審議，並於收文日起1個月內召開內部審查會議審議，經審議通過者提請董事會核議等。

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