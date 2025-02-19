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俄烏和談進展不大 台幣升轉貶、暫收32.766元

2025/02/19 12:39

俄烏和談進展不大，加上關稅威脅，台幣由轉貶、暫收32.766元（記者陳梅英攝）俄烏和談進展不大，加上關稅威脅，台幣由轉貶、暫收32.766元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕俄烏停戰和談停滯加上川普表態將對進口汽車、半導體等課徵25%關稅，避險資金湧入，美元指數重新站上107高位，新台幣兌美元匯率走勢震盪，中午暫時收在32.766元、貶值0.1分，台北外匯經紀公司成交量5.14億美元。

儘管美國總統川普在18日的美俄會談後表示有信心可以在2月底前與俄羅斯總統普廷會面，不過俄羅斯總統普丁態度強硬，加上德國力挺烏克蘭，認為和談不能繞過烏克蘭下，市場認為俄烏和談之路仍多變數，加上聯準會官員紛紛表態不急著降息，市場觀望即將公布的聯準會會議紀要，美元連兩日走揚。

而川普繼施壓台積電救英特爾之後，現在又釋出可能在4月2日對進口汽車、半導體等課徵25%關稅，且表示這是「給他們時間進來投資」，匯銀人士指出，相較於先前揚言對半導體課徵100%關稅，現在降至1/4，還可以「投資抵稅」，對台灣而言倒底是利空還是利多？需要更多明確訊息才能進行評估。

在市場觀望中，台北股匯同步陷入盤整走勢，其中，新台幣匯價以32.76元、小升0.5分開出後，最高升抵32.748元、最低觸及32.782元，上下波動不大，大致在32.765元附近橫向整理。

主要亞幣走勢則是漲跌互見，日圓兌美元匯率續在151至152附近震盪，人民幣貶回7.28兑1美元、韓元續在1440兑1美元附近整理。

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