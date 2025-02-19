不是高嘉瑜！欣欣百貨董事長由李文英接任

欣欣百貨今公告董事長由前台北市政府副祕書長李文英接任。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕欣欣百貨（2901）今日公告經董事會推舉董事李文英為董事長，獲全體董事一致通過，李英文為前台北市政府副祕書長，原本之前盛傳前立委、「港湖女神」高嘉瑜將出任欣欣百貨董事長，如今落空。

欣欣百貨為國軍官兵退除役輔導委員於民國61年投資成立，除提供百貨購物空間，另配合退輔會輔導退除役官兵就業及照顧榮眷政策，欣欣優先安置退除役官兵或榮眷就業，以盡企業社會責任，欣欣百貨為全台最老牌的百貨公司，有商場、餐廳、電影院等設施。

請繼續往下閱讀...

去年十一月消息傳出時，高嘉瑜曾說，她家原本就是開百貨行，到2025年2月還有4個月時間，大家不用替她緊張，她會繼續加油，欣欣百貨能有一些年輕氣象讓人耳目一新，也是一件好事；希望能有一個可以發揮、讓大家看得到她努力的地方，無論什麼位置都會全力以赴。



欣欣百貨（2901）今日公告經董事會推舉董事李文英為董事長，獲全體董事一致通過，李英文為前台北市政府副祕書長，原本之前盛傳前立委、「港湖女神」高嘉瑜將出任欣欣百貨董事長，如今落空。（資料照）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法