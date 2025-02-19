DeepSeek引爆恆生科技股飆逾26%！中國股民爆買943億港股，創4年來單日最大量。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek橫空出世，在市場掀起AI浪潮，在大量資金湧入港股，激勵恆生科技指數今年來，漲逾26%，報導指出，週二（18日）中國投資者單日淨買超224億港元（約新台幣943.04億元）的港股，不僅是自2021年初以來的最大單日購買量，更是自2016年底兩地交易互聯互通機制建立以來的第4大單日流入。

外媒報導，隨著大量資金湧入香港股市，A股與H股之間的溢價率已降至約34%，分析指出，這一水準已接近歷史上觸發溢價率反彈的臨界點，這意味著香港上市中國股票，相對於其A股同業的表現優勢可能會收窄。

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根據彭博報道，週二，中國投資者透過滬港通和深港通管道，單日淨買進224億港元的香港股票，這數字不僅是自2021年初以來的最大單日購買量，更是自2016年底兩地交易互聯互通機制建立以來的第4大單日流入。

而這波資金潮主要由DeepSeek引發的科技股行情推動，在資金浪潮下，恆生科技指數週二上漲2.54%，收5639.05點，週三續揚，截至午盤漲0.16%，報5648.17點；累計今年來，漲幅逾26%。

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