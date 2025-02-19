晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

網傳幣安將出售 趙長鵬闢謠：不會賣

2025/02/19 12:10

近日網路流傳全球第一大加密貨幣交易所幣安 （Binance）要出售消息。幣安創辦人趙長鵬（CZ）出面闢謠，稱不會賣。（路透）近日網路流傳全球第一大加密貨幣交易所幣安 （Binance）要出售消息。幣安創辦人趙長鵬（CZ）出面闢謠，稱不會賣。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日網路流傳全球第一大加密貨幣交易所幣安 （Binance）要出售的消息，引發外界關注。對此，幣安創辦人趙長鵬（CZ）出面闢謠，認為此為競爭對手惡意造謠，稱幣安不會出售。

綜合媒體報導，幣安日前因會計調整，比特幣持有量大幅縮水，引發市場諸多臆測，近日網路更是出現大量「幣安要賣了」，甚至是已經出售的消息，甚至有說法指出貝萊德（BlackRock）為潛在買家，為行業投下震撼彈。

對此，幣安創辦人趙長鵬在社交平台X發文闢謠，點名此為「某些亞洲競爭對手」散播「FUD （Fear，Uncertainty，Doubt 3個英文單詞的縮寫，指故意散布虛假資訊或消息的行銷手法） 」 ，身為股東，幣安是不會出售的。

但趙長鵬也透露，頂級投資者一直對幣安感興趣。未來，幣安也許會開放「個位數比例」的投資入股。

幣安共同創辦人何一（Yi He）也發文表示，認為相關謠言源於競爭對手的公關操作，試圖透過媒體放大影響力，干擾市場情緒，強調幣安不僅沒有計畫出售，反而一直收到來自機構的投資與合作邀約，不排除引入戰略合作夥伴，也對併購交易持開放態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財