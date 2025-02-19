網傳幣安將出售 趙長鵬闢謠：不會賣

近日網路流傳全球第一大加密貨幣交易所幣安 （Binance）要出售消息。幣安創辦人趙長鵬（CZ）出面闢謠，稱不會賣。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日網路流傳全球第一大加密貨幣交易所幣安 （Binance）要出售的消息，引發外界關注。對此，幣安創辦人趙長鵬（CZ）出面闢謠，認為此為競爭對手惡意造謠，稱幣安不會出售。

綜合媒體報導，幣安日前因會計調整，比特幣持有量大幅縮水，引發市場諸多臆測，近日網路更是出現大量「幣安要賣了」，甚至是已經出售的消息，甚至有說法指出貝萊德（BlackRock）為潛在買家，為行業投下震撼彈。

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對此，幣安創辦人趙長鵬在社交平台X發文闢謠，點名此為「某些亞洲競爭對手」散播「FUD （Fear，Uncertainty，Doubt 3個英文單詞的縮寫，指故意散布虛假資訊或消息的行銷手法） 」 ，身為股東，幣安是不會出售的。

但趙長鵬也透露，頂級投資者一直對幣安感興趣。未來，幣安也許會開放「個位數比例」的投資入股。

幣安共同創辦人何一（Yi He）也發文表示，認為相關謠言源於競爭對手的公關操作，試圖透過媒體放大影響力，干擾市場情緒，強調幣安不僅沒有計畫出售，反而一直收到來自機構的投資與合作邀約，不排除引入戰略合作夥伴，也對併購交易持開放態度。

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