房地產業身陷泥沼 中國1月新房價格停滯不前

週三（19日）公佈的官方數據顯示，1月中國新房價格停滯。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（19日）公佈的官方數據顯示，1月中國新房價格停滯，表明儘管政府不斷竭盡心力支撐市場，但受到危機重創的房地產業仍難以穩定下來。

《路透》報導，中國國家統計局公佈數據顯示，1月新房價格連續第2個月保持不變，年成長則下跌5％；2024年未出售新屋總面積達3.9億平方公尺，比前年成長16.2％；以建築面積來看，去年新屋開工量較前年同期降23％。

請繼續往下閱讀...

國際評級機構穆迪（Moody's）本週發佈的研究報告指出，關鍵指標顯示，房地產市場復甦的可持續性仍不確定。如果收入預期為政，房價回穩或成長，庫存水位較低，表明供應管理有紀律，房地產銷售將出現更可以持續的復甦。

北京當局在去年下半年加強了政策支持力道，以支持自2021年就陷入低迷的中國房地產市場。這場房地產危機是由政府所主導控制房地產開發商槓桿率的行動所引發，導致許多開發商無法如期償債、交付預售屋。房屋銷售量隨後大幅下滑，同時重創消費者信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法