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元晶參展日本智慧能源展 鎖定住宅與鹽灘型模組

2025/02/19 09:17

元晶今年由總經理洪振仁親自領軍參展，規模為台灣太陽能廠商最大。（業者提供）元晶今年由總經理洪振仁親自領軍參展，規模為台灣太陽能廠商最大。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕日本智慧能源展今日起跑，太陽能模組廠元晶（6443）宣布今年由總經理洪振仁親自領軍參展，規模為台灣太陽能廠商最大，展現該公司對日本市場的信心；同時，元晶也表示，東京都政府自今年4月起，將開始實施新建住宅必須強制裝設太陽能的政策，此次推出適合日本住宅市場的太陽能板，期待以差異化策略進軍日本。

元晶表示，東京都政府自今年4月起，實施新建住宅必須強制裝設太陽能的政策，加上日本的住宅電費高昂，約比台灣貴4成至5成，在在都使得日本的住宅太陽能安裝量蓬勃發展，近年安裝戶數可達每年近20萬戶，安裝容量超過1GW，幾乎達台灣整體安裝量6成以上，元晶看準這個商機，推出適合日本住宅市場的太陽能板，並在此次會場展出。

此外，由於日本跟台灣一樣是海島型氣候，對太陽能產品的耐候性需求本來就有共通性。台灣在彰濱工業區多達近600MW的鹽灘型太陽能電廠應用案例，其實已經走在世界許多國家前面，元晶指出，參與日本市場的另一個策略，就是將現行台灣鹽灘型的太陽能產品技術與經驗推廣到日本，將可帶來差異化競爭優勢。

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