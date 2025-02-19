晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

外媒：俄烏戰爭結束可能性 將對市場產生「4大影響」

2025/02/19 13:44

美國與俄羅斯官員週二（18日）在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談，就結束俄烏戰爭展開初步討論。（法新社）美國與俄羅斯官員週二（18日）在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談，就結束俄烏戰爭展開初步討論。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），週二（18日）在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談，這是美俄政府官員自2022年以來的首次對話，就結束俄烏戰爭展開初步討論。市場目前已在就俄烏戰爭結束的可能性不斷增加做出反應，外媒分析認為，俄烏戰爭結束的可能性，會對市場產生4種影響。

《市場內幕》報導，俄烏戰爭若結束，首個影響將是「俄羅斯股市上漲」，自川普與普廷通話後的幾天內，俄羅斯MOEX指數（MOEX Russia Index）上漲至3258點，比本週初上漲了8%，更比去年12月的低點上漲38%。

第2個影響則是「美國股市上漲」，標普500指數週二早盤上漲，分析師和交易員將此歸因於，市場樂觀預期，主要地緣政治風險可能在2025年解除。標普500指數週二收盤上漲0.24%，至6129.58點，創歷史新高。

第3點為「俄羅斯盧布升值」。俄羅斯盧布兌美元匯率近來升值，週二來到1美元兌92俄羅斯盧布，突破市場關鍵心理門檻1美元兌100俄羅斯盧布。自2025年初以來，盧布已大幅回升，當時匯率一度貶至1美元兌113俄羅斯盧布。

最後是「預測市場在和談成功機率的變化」。在Polymarket等預測市場平台上的投注者，越來越預期俄烏戰爭將在今年結束，根據 Polymarket 數據，市場認為，川普能夠在上任 90 天內 促成俄烏停戰的機率，在過去一週提升至 44%，遠高於1月時的 18%。

另外，對於年底前實現俄烏停戰的信心也在上升。Polymarket數據顯示，預測2025年底前解決俄烏戰爭的可能性，在週二升至73%，高於1月的56%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財