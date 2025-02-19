外媒：俄烏戰爭結束可能性 將對市場產生「4大影響」

美國與俄羅斯官員週二（18日）在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談，就結束俄烏戰爭展開初步討論。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），週二（18日）在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談，這是美俄政府官員自2022年以來的首次對話，就結束俄烏戰爭展開初步討論。市場目前已在就俄烏戰爭結束的可能性不斷增加做出反應，外媒分析認為，俄烏戰爭結束的可能性，會對市場產生4種影響。

《市場內幕》報導，俄烏戰爭若結束，首個影響將是「俄羅斯股市上漲」，自川普與普廷通話後的幾天內，俄羅斯MOEX指數（MOEX Russia Index）上漲至3258點，比本週初上漲了8%，更比去年12月的低點上漲38%。

請繼續往下閱讀...

第2個影響則是「美國股市上漲」，標普500指數週二早盤上漲，分析師和交易員將此歸因於，市場樂觀預期，主要地緣政治風險可能在2025年解除。標普500指數週二收盤上漲0.24%，至6129.58點，創歷史新高。

第3點為「俄羅斯盧布升值」。俄羅斯盧布兌美元匯率近來升值，週二來到1美元兌92俄羅斯盧布，突破市場關鍵心理門檻1美元兌100俄羅斯盧布。自2025年初以來，盧布已大幅回升，當時匯率一度貶至1美元兌113俄羅斯盧布。

最後是「預測市場在和談成功機率的變化」。在Polymarket等預測市場平台上的投注者，越來越預期俄烏戰爭將在今年結束，根據 Polymarket 數據，市場認為，川普能夠在上任 90 天內 促成俄烏停戰的機率，在過去一週提升至 44%，遠高於1月時的 18%。

另外，對於年底前實現俄烏停戰的信心也在上升。Polymarket數據顯示，預測2025年底前解決俄烏戰爭的可能性，在週二升至73%，高於1月的56%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法