習近平出手也沒用！滬深兩市高達4626檔股票下跌

習近平與中國民企座談會，中國股市不買帳，隔天滬深兩市資金流出達1229億元人民幣。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平17日與多位中國企業大老進行座談會，隔日中國黨媒大肆吹捧，試圖提振市場信心，但當天中國3大股指不漲反齊跌，顯示中國股市並不買帳。據報導，昨日滬深兩市的個股，僅有731檔個股上漲，多達4626檔個股下跌，其中21檔跌停。

兩市的成交額縮水至1兆7991億元人民幣（同下）（約新台幣近8.09兆元），較前一交易日減少1424億元（約新台幣6407.2億元），顯示市場觀望氣氛濃厚，資金流出規模達1229億元（約新台幣5330億元）。

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據報導，週二新華社等一衆官媒齊聲開唱，吹捧這次習近平與民企座談會是「釋放促進民營經濟的信號」，「提振經濟增長預期」等，企圖給中國民企和投資市場一顆「定心丸」。

中媒報導，昨日滬深創三大指數均以小跌開出，儘管上午10點多時，一度有明顯買盤介入，帶動三大指數翻紅，但下午盤開出後半小時，三大指數就先後遭遇賣壓，終場全數收黑。

其中，上證指數收盤3324.49點、下跌31.34點、跌幅0.93%，深證成指收盤10617.26點、下跌173.8點、跌幅1.61%，創業板指數收盤2182.57點、下跌44.04點、跌幅1.98%，為三大指數中，跌幅最重的板塊。

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