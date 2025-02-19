晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

習近平出手也沒用！滬深兩市高達4626檔股票下跌

2025/02/19 12:13

習近平與中國民企座談會，中國股市不買帳，隔天滬深兩市資金流出達1229億元人民幣。（路透）習近平與中國民企座談會，中國股市不買帳，隔天滬深兩市資金流出達1229億元人民幣。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平17日與多位中國企業大老進行座談會，隔日中國黨媒大肆吹捧，試圖提振市場信心，但當天中國3大股指不漲反齊跌，顯示中國股市並不買帳。據報導，昨日滬深兩市的個股，僅有731檔個股上漲，多達4626檔個股下跌，其中21檔跌停。

兩市的成交額縮水至1兆7991億元人民幣（同下）（約新台幣近8.09兆元），較前一交易日減少1424億元（約新台幣6407.2億元），顯示市場觀望氣氛濃厚，資金流出規模達1229億元（約新台幣5330億元）。

據報導，週二新華社等一衆官媒齊聲開唱，吹捧這次習近平與民企座談會是「釋放促進民營經濟的信號」，「提振經濟增長預期」等，企圖給中國民企和投資市場一顆「定心丸」。

中媒報導，昨日滬深創三大指數均以小跌開出，儘管上午10點多時，一度有明顯買盤介入，帶動三大指數翻紅，但下午盤開出後半小時，三大指數就先後遭遇賣壓，終場全數收黑。

其中，上證指數收盤3324.49點、下跌31.34點、跌幅0.93%，深證成指收盤10617.26點、下跌173.8點、跌幅1.61%，創業板指數收盤2182.57點、下跌44.04點、跌幅1.98%，為三大指數中，跌幅最重的板塊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財