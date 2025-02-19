路透：中國開始管制鋰提煉設備出口

在貿易緊張局勢升溫下，中國鋰業公司暫停技術出口。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在貿易緊張局勢升溫下，1家中國公司已停止出口用於處理電動車電池金屬鋰的設備，至今為止最明顯的跡象表明，製造商已經開始實施北京提出的出口管制措施。

《路透》報導，根據知情人士以及《路透》看到的文件顯示，江蘇久吾高科（Jiuwu Hi-Tech）上（1）月告知客戶，將停止出口一種被稱為「吸附劑」的過濾設備。分析師表示，中國是全球最大的吸附劑生產國，吸附劑用於從鹽水或其他含有電池金屬的溶液中提取鋰。不過基於北京對於數據共享的限制，實際市場規模可能很難確定。

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中企的決定表明，北京在今年1月公開威脅要限制包括吸附劑在內的部份電池和鋰技術出口，儘管這一措施目前仍只是提議，若是最終通過政策，企業未來將需要獲得政府許可才能進行海外銷售。

另1家鋰提取技術公司的高層透露，江蘇久吾高科和另家主要吸附劑生產商藍曉科技（Sunresin New Materials）正在就這一提案與政府進行談判。針對報導，2家中企皆未回應。自上（1）月公佈以來，北京並未公開討論這一提案。

一些業界人士認為，此舉已經對不友善國家起了威脅作用，1名在中國有潔淨能源產業客戶的國際律師表示，此舉正在產生「寒蟬效應」。該律師指出，中國商務部官員已走訪多家公司，討論這一提案，並在其中1家企業警告，不要繼續1項正在談判的10億美元（約新台幣328.25億元）出口交易。

雖然目前還不清楚這些限制措施實施後會有多嚴格，但這項提案凸顯了北京願意利用自身在鋰和許多其他關鍵礦物開採和加工領域的主導地位，作為與華盛頓不斷升級的貿易戰籌碼。據報導，中國去年12月宣佈的銻出口禁令已經影響到西方汽車市場。

短期內，中國任何的吸附劑出口中斷，都可能影響西方石油生產商的鋰開採計劃，因為技術選擇將受到限制。一些西方吸附劑生產商則表示，他們可能能夠擴大市佔，儘管他們沒有向中國競爭對手一樣的市場經驗，而且他們的設備尚未實現商業化生產。

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