英特爾市值將超過2300億美元 ? 分析師 : 分拆成功需達成「1要素」

分析師表示，一旦分拆成功，英特爾的價值將非常可觀。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，英特爾代工和設計部門可能被分割，並出售給不同的買家。對此，利帕希斯（Mark Lipacis）指出，分拆若成功將可會為英特爾股東帶來不少價值，預估市值將超過2370億美元（約新台幣7.76兆元）。

不過，利帕希斯表示，達成協議的道路可能會很艱難，因為根據交易結構觀察，英特爾分拆案成功，需要獲得包括中國在內的世界各國的監管部門批准。

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利帕希斯指出，歷年來英特爾的工廠設計為生產x86 CPU，因此還不清楚未來這些工廠是否能夠高效地生產外部晶片。利帕希斯保守估計，英特爾市值為1670億美元（約新台幣5.47兆元）、或每股38.24美元，在更穩健地針對英特爾每項業務進行務估後，估計其市值可達2370億美元、或每股54.18美元。

受潛在收購消息影響，英特爾股價已連續上漲，昨（18日）盤中一度漲近17%，創近5年最大單日漲幅，目前總市值為1181.33億美元（約新台幣3.87兆元）。

據報導，英特爾於2015年以約170億美元（約新台幣5570億元）收購了Altera業務，認為專業投資者可以協助重振該部門。因此，去年英特爾即聘請行業顧問，尋找願意為Altera增持大量股份的私募股權集團。

Silver Lake管理超過1000億美元（約新台幣3.27兆元）的資產，以重振戴爾等大型科技企業的能力而聞名，目前該私募股權公司正就收購英特爾程式晶片部門Altera的多數股權，進行獨家談判。英特爾表示，出售股份將提升Altera的價值，並為全面退出奠定基礎。

儘管該談判處於初步階段；分析師認為，若分拆成功，英特爾的價值將非常可觀。

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