晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英特爾市值將超過2300億美元 ? 分析師 : 分拆成功需達成「1要素」

2025/02/19 11:21

分析師表示，一旦分拆成功，英特爾的價值將非常可觀。（法新社）分析師表示，一旦分拆成功，英特爾的價值將非常可觀。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，英特爾代工和設計部門可能被分割，並出售給不同的買家。對此，利帕希斯（Mark Lipacis）指出，分拆若成功將可會為英特爾股東帶來不少價值，預估市值將超過2370億美元（約新台幣7.76兆元）。

不過，利帕希斯表示，達成協議的道路可能會很艱難，因為根據交易結構觀察，英特爾分拆案成功，需要獲得包括中國在內的世界各國的監管部門批准。

利帕希斯指出，歷年來英特爾的工廠設計為生產x86 CPU，因此還不清楚未來這些工廠是否能夠高效地生產外部晶片。利帕希斯保守估計，英特爾市值為1670億美元（約新台幣5.47兆元）、或每股38.24美元，在更穩健地針對英特爾每項業務進行務估後，估計其市值可達2370億美元、或每股54.18美元。

受潛在收購消息影響，英特爾股價已連續上漲，昨（18日）盤中一度漲近17%，創近5年最大單日漲幅，目前總市值為1181.33億美元（約新台幣3.87兆元）。

據報導，英特爾於2015年以約170億美元（約新台幣5570億元）收購了Altera業務，認為專業投資者可以協助重振該部門。因此，去年英特爾即聘請行業顧問，尋找願意為Altera增持大量股份的私募股權集團。

Silver Lake管理超過1000億美元（約新台幣3.27兆元）的資產，以重振戴爾等大型科技企業的能力而聞名，目前該私募股權公司正就收購英特爾程式晶片部門Altera的多數股權，進行獨家談判。英特爾表示，出售股份將提升Altera的價值，並為全面退出奠定基礎。

儘管該談判處於初步階段；分析師認為，若分拆成功，英特爾的價值將非常可觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財