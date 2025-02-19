打造「現代版波克夏」！對沖大佬阿克曼砸295億收購這家地產

美國對沖基金大亨阿克曼。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕打造「現代版波克夏」！潘興廣場創辦人、對沖大佬阿克曼表示，將以每股90美元的價格，收購1000萬股房地產公司霍華德休斯（Howard Hughes）新發行的股票，收購金額為9億美元（約新台幣295.2億元），取得近半數股權。

CNBC報導，阿克曼（Bill Ackman）指出，他的公司已提交1份提案，如果新提議的交易獲得通過，潘興廣場將擁有霍華德休斯48%的股份。修改後的交易不需要監管部門批准、股東投票或融資，因此可以在幾週內完成。

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如果交易成功，阿克曼將成為霍華德休斯的董事長兼執行長。潘興廣場將獲得霍華德休斯股票市值的1.5%作為年費，按季度支付。

阿克曼在社交媒體網站X上發文稱：我們將向 HHH 提供潘興廣場的全部資源，以打造1家多元化控股公司，或者可以說是現代版的波克夏。新HHH將收購符合潘興廣場業務質量標準的私營和上市公司的控股權。

阿克曼進一步指出，霍華德休斯將繼續開發，和擁有總體規劃社區（MPC），例如休士頓的伍德蘭茲 （The Woodlands） 和拉斯維加斯的薩默林 （Summerlin）。

他在發文中表示，擁有小型且不斷成長的MPC，這些MPC最終將成為全國最佳親商市場中的大城市，是一項偉大的長期業務。

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