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新資安署長：產業扮資安生態火車頭 推動業者研發本土產品

2025/02/18 20:27

新任資安署長蔡福隆於2月初上任，今天召開首場記者會宣布施政方向，其中之一即是壯大我國資安產業。（資安署提供）新任資安署長蔡福隆於2月初上任，今天召開首場記者會宣布施政方向，其中之一即是壯大我國資安產業。（資安署提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕新任資安署長蔡福隆於2月初上任，今天召開首場記者會宣布施政方向，其中之一即是壯大我國資安產業。他特別強調資安產業扮演「火車頭」的角色，他將推動產業發展、鼓勵業者研發國產資安產品，政府則負責擴大市場的需求面。

蔡福隆表示，談論資安產業時不應只單獨看產業，而是一個包含產業、人才、政府3個元素的生態系，其中資安產業是扮演「火車頭」的角色，帶領各方往前走，整個生態系才會好。如果產業能夠有很好的利潤、給予員工較高的待遇，人才就會往該產業集中；反之，就算培育了人才，但若待遇不夠好，人才也不願往產業走，而是外流到其他產業。

他認為，若資安產業發展得好，相關的防護工具水準也會提升，進而貢獻政府機關的資安防護，政府資安也會變好。而政府的角色則是負責擴大資安市場的需求，例如推動全民資安意識時，就會帶動市場對資安產品的需求，因此產業和政府息息相關。

蔡福隆指出，目前台灣資安產業中，許多廠商是代理國外大廠的資安產品，未來資安署會鼓勵資安業者，多研發自己的產品或解決方案，一方面台灣的技術才能深耕，另一方面安全也比較有保障，因為我們會更了解國產品有無風險。

資安署將鼓勵政府單位或民間企業，提升資安能量、使用更多資安產品，做大整個資安市場，並鼓勵本土資安業者研發自己的產品，也會和數位產業署合作，協助他們行銷到國際。除了擴大產業規模外，也希望推動更多新創，讓整個資安產業蓬勃發展。

蔡福隆進一步說明，未來資安署推動補助計畫時，會鼓勵補助對象部分採用國內自主研發的產品，初步會先由第二線的產品試行，例如源碼檢測工具等；也會在公部門「共同供應契約」中，優先曝光業者研發的國產資安產品，讓政府機關在採購時更容易看見。

除了推動產業發展外，蔡福隆也談到涉及管制的措施：確保網通和資安產品的安全。他表示，因為網路社會到處都會用到網通產品，包含路由器、防火牆等，未來資安院會針對重要網通或資安產品進行驗測，確保公部門採購時能買到合規的產品。

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