台達電自動化續增溫 助力生技廠接軌國際供應鏈

台達電持續深化工業自動化事業範疇版圖，策略式鎖定各個產業領域的智慧製造升級需求。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化工業自動化事業範疇版圖，策略式鎖定各個產業領域的智慧製造升級需求，目前再下一城，旗下精工智聯平台等智慧軟體系統成功導入國內醫療骨材製造廠產線，後續仍將攜手客戶實踐智能藍圖，全面接軌國際供應鏈。

台達電指出，各大企業為了能在全球激烈競爭當中保持產業領先地位，相繼推動高度的產線自動化與智慧化，採用製造管理軟體系統，致力於推動供應鏈數位轉型，由於人工智慧（AI）、雲端運算與5G通訊技術不斷發展，產線升級已經成為提升製造業競爭力的關鍵因素之一。

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台達電機電事業群旗下製造執行系統、精工智聯平台等智慧軟體，現已導入醫療骨材製造廠商寶楠生技，由於該客戶的精密加工產線以往仰賴技師的技術與經驗，進行製程、生產設備的校調，無法徹底有效的複製成功經驗或是追溯產品品質，目前已能透過即時數據分析，持續優化產線，同時提升團隊經驗累積。

從數據來看，寶楠生技營運成本已經降低2成，產線人員整體產值提升大約3成，品質監控效率增加約4成，平均整體作業效率上升約 45%，主要是受惠於標準化生產流程建立之後，從接收生產計畫到監控設備製造流程，製程上的穩定、生產面的順暢都得以確保，成功促進產線、產線的品質與管理效率。

在全球區域製造趨勢確立之下，台達電強調，醫療器材產業也已出現多元產線並行，由於寶楠生技業務深耕美洲、歐洲與亞洲等地的多個國家，在市場需求快速成長之下，將進一步展開跨廠、跨區域、跨國的數位轉型，台達電也將繼續承攬相關專案，助力客戶邁向全球智慧製造新時代。

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