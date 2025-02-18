雷虎1月EPS 0.05元 2024年EPS 0.51元

德國2025 XPONENTIAL Europe無人機展將在2月18日登場。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕無人機廠雷虎科技（8033）被主管機關要求公布財務數字，1月營收0.86億元，年減28%，稅後淨利0.07億元，年減72%，EPS 0.05元。

雷虎也同步公布去年財務數字，2024年營收12.41億元，年增26%，稅後淨利0.73億元，年增3.81倍，EPS 0.51元。

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雷虎參展今日在德國登場的2025 Xponential Europe無人機展，並將在會場上發表全新美國製造（Made in USA），且符合NDAA（國防授權法案）規範的高性能自殺無人機FPV飛控、變速器等關鍵零組件，產品包括雷虎STEALTH Flight Controller H7和雷虎STEALTH ESC 55A等。

為拓展海外市場，雷虎將在美國加州Lake Forest投入生產FPV關鍵零組件給美國及歐洲客戶，據了解，目前廠房已在規劃中。

雷虎今日開高震盪，終場以小漲0.3元的67元作收，漲幅0.45%。

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