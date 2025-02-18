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拉高門檻挨批「反綠能」、「刁難新開發商」 彰化縣府說話了

2025/02/18 21:08

彰化縣政府拉高申請離岸風場開發同意書的門檻挨批反綠能，欺負新進開發商。（記者張聰秋攝）彰化縣政府拉高申請離岸風場開發同意書的門檻挨批反綠能，欺負新進開發商。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台74%的離岸風電設置在彰化縣，但市場上的綠電卻有99.2%被大企業收購，其中台積電佔比超過8成，中小企業僅能分得0.2%。為改善綠電分配問題，彰化縣政府明確要求，新的開發商若欲取得「開發同意書」（地方主管機關同意函），須承諾每年提供10%綠電，優先供應給設籍彰化的企業認購。此外，開發商還需比照環評規範舉辦公開說明會，使申請門檻大幅提高，引發外界質疑縣府「反綠能」及「刁難新開發商」。

有開發商抱怨，台灣離岸風電採階段性開發，從1期、2期至3期，目前進展至3-1、3-2，但過去1、2期的開發商申請「開發同意書」時，並未被要求承諾綠電供應對象，也無須舉辦說明會。如今縣府的規定卻變得更為嚴格，不僅要求開發商簽署切結書，保證未來併網發電後，將10%綠電優先供應給縣內企業，還須依環評作業要點標準舉辦說明會，參加對象包括開發場址500公尺內居民、縣府代表、當地與毗鄰鄉鎮公所、縣議會、所在地議員、鄉鎮市民代表、村里長及縣內環保團體等，形同須獲得各方點頭，才能完成程序。

「縣府規定門檻過高，感覺就是在刁難，逼開發商知難而退！」有開發商大嘆，業者除了要與地方人士溝通，還得面對將離岸風機視為「嫌惡設施」的環保團體，以及地方民代的壓力，讓新進開發商倍感無力。

對此，彰化縣政府經濟暨綠能發展處長張寒青表示，政策調整是因應國際淨零趨勢與台灣「碳有價元年」，未來企業須購買一定比例綠電，而彰化的中小企業多為外銷導向，因此縣府才要求開發商優先回饋在地企業。此外，公開說明會則依中央法規辦理，屬於全國政策，開發商應予配合。他說，有些已發電業者對此政策表示支持。

彰化海邊夕陽超美，外海擁有台灣最淺的海域，平均水深較淺，適合離岸風機的建置。（記者張聰秋攝）彰化海邊夕陽超美，外海擁有台灣最淺的海域，平均水深較淺，適合離岸風機的建置。（記者張聰秋攝）

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