華為在海外推出三摺疊手機 重返國際市場

華為週二在中國以外地區推出了三摺疊智慧型手機。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華為週二（18日）在中國以外地區推出三摺疊智慧型手機，在遭受美國制裁重創後，該公司計劃重返國際市場。

Mate XT的起售價為3499歐元（約台幣12萬元）。華為尚未宣布該機型將在哪些國家上市，但該公司已告知用戶請留意當地的公告。

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該手機於去年在中國首次發布，作為有史以來第一款三摺疊手機引起了全球的關注。普通可折疊設備可以垂直或水平折疊。 Mate XT有兩個可折疊點，可在單一螢幕、雙螢幕或三螢幕上顯示內容。

華為曾經是全球最大的智慧型手機廠商，並在高階市場向蘋果和三星發起挑戰。

從2019年開始的美國制裁切斷華為獲得先進晶片和谷歌安卓作業系統的管道，導致其市場占比暴跌。由於其他品牌填補空白，華為幾乎從國際市場上消失。根據研究公司國際數據公司的數據，華為在中國以外的智慧型手機市佔率僅0.3%。

不過，根據IDC的數據，在中國，華為的市佔將從前一年的12%增長到2024年的17%，這歸功於華為在2023年末發布的一款搭載相當先進晶片的智慧型手機。

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