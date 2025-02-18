開辦財管2.0 渣打銀在台中首設國際私人理財中心

渣打銀行今宣布在台中設立首家「國際私人理財中心」，瞄準中台灣高端客戶。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打銀行上個月剛獲金管會核准開辦財管2.0，今天宣布在台中設立首家「國際私人理財中心」，不僅為渣打集團全球第11家國際私人理財中心，更瞄準中台灣高端客戶，打造財富管理新標竿。

渣打銀行總經理邢保利表示，台灣市場在渣打集團的佈局中佔有極為重要的戰略地位，也是排名前3大的財富管理市場。渣打銀行也預計於2025年中，於台北導入「國際私人理財中心」的服務。

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有鑑於大台中地區的財富增長潛力，渣打銀行率先設立全新尊榮「國際私人理財中心」，為往來資產達新台幣3000萬以上的優先私人理財客戶提供頂級的服務環境以及全方位財富管理服務。

渣打銀行與「INSEAD歐洲工商管理學院」合作，透過培訓與認證，安排平均年資10年以上的客戶關係經理與投資顧問、保險顧問、外匯暨投資顧問等領域的財富管理專家，針對優先私人理財客群的專屬需求，結合渣打集團全球市場投資趨勢分析、資產配置建議、家族財富傳承規劃等建議，提供全方位財富管理規劃。

渣打銀表示，國際私人理財中心著重客戶隱私需求，打造貴賓專屬休憩空間以及私人財富諮詢室，結合專屬交易櫃台，優先私人理財客戶能在高度隱私的環境中，在完成資產配置規劃後即可完成所有銀行交易，無須另行臨櫃辦理

除了專業的財富管理服務外，渣打國際私人理財中心將優先私人理財客戶的各層面需求納入，除了有禮賓秘書協助安排，包含機場接送、高鐵、以及美饌餐飲等各項預訂服務，並結合渣打集團資源的各項財富管理相關的座談，也為子女教育提供諮詢與規畫暑期夏令營等服務，方方面面展現渣打銀行貼近客戶需求的規劃。

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