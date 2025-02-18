中韓不銹鋼冷軋鋼品仍低價競爭 經部作出「產業損害認定」

續徵中韓不銹鋼冷軋鋼品反傾銷稅案，經濟部2次落日調查後，仍作出「產業損害認定」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕仍有低價競爭！燁聯、唐榮提對中、韓不銹鋼進口冷軋鋼品續課徵反傾銷稅，經濟部進行第2次落日調查後，今（18日）召開貿易救濟審議會，認定中韓不銹鋼產銷失衡，並可低價外銷，因此作成「產業損害認定」，而財政部在收文後10日內需召開「關稅稅率審議會」，決定是否繼續課稅。

經濟部貿易署指出，燁聯、唐榮兩家業者對中國、韓國產製「進口不銹鋼冷軋鋼品」，提繼續課徵反傾銷稅，涉案貨物為300系不銹鋼冷軋鋼品，範圍包括鋼捲及鋼板，主要包括SUS301、304、304L、316、316L及321等，及其他對應規格產品。

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經濟部表示，調查發現，課徵反傾銷稅期間，涉案貨物進口量「雖大幅減少」，但並未放棄台灣市場，仍與國產品「有低價競爭」，讓國內產業營運狀況再度惡化，而我國產業體質仍相當脆弱且易因傾銷進口影響而受到損害。

經濟部調查也發現，中、韓2國的不銹鋼產業供需失衡且閒置產能龐大，外銷價格極具調整能力，並仍有傾銷涉案貨物至他國市場情事，且對中韓兩國採行貿易救濟措施的國家越來越多，已嚴重限縮中韓外銷市場。

經濟部表示，若台灣停止課徵反傾銷稅，中、韓兩國極可能再度以低價將大量涉案貨物出口至鄰近、免關稅且其已建立行銷通路的台灣市場。而目前國內需求低迷不振，對台灣不銹鋼產業的損害可能繼續或再發生，因此，經濟部貿易救濟審議會作成「產業損害認定」。

官員表示，今審議會認定後，會將結果通知財政部，財政部收文10日內須提交關稅稅率審議小組，審議是否繼續課稅。

貿易署指出，財政部自2013年8月15日起對中國及韓國300系不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，而課徵反傾銷稅時長為5年，先前已經過1次落日調查，繼續課稅迄今，本案屬第2次落日調查。

反傾銷落日調查案繼續課稅的要件是，財、經兩部會分別認定傾銷及損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生。

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