臺銀試辦開立數位存款帳戶 可同時申請學貸扣款

金管會表示，去年底臺灣銀行申請試辦，民眾在開立數位存款戶的同時，即可一併申請就學貸款的扣款，希望能刺激數位存款戶的開戶數。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會表示，去年底臺灣銀行申請試辦，民眾在開立數位存款戶的同時，即可一併申請就學貸款的扣款，希望能刺激數位存款戶的開戶數。

金管會表示，截至去年底止，已有36家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數約2446.3萬戶，較前一季約增加100.5萬戶，成長率為4.3%；其中純網銀開立戶數約268.5萬戶，較前一季約增加9.6萬戶，成長率為3.7%。

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銀行局主秘王允中表示，數位存款戶開戶成長率，和去年或前年同期趨勢相較，呈現逐年下降，業者反映，目前數位存款戶的開戶已漸飽和，加上行銷推廣活動和優惠漸漸減少，民眾認為誘因降低；另外整體銀行數位存款戶開戶的基數持續增加，分母越大也使得成長率趨緩。

王允中指出，除了各銀行自行開辦試辦業務之外，也有請銀行公會評估放寬銀行相關扣款服務，在開立數位存款戶同時申請交易功能，如果在實務上能讓數位存款戶的使用更方便，或許可增加民眾開戶的意願。

他提到，臺灣銀行向金管會申請試辦，在開立存款戶的時候同時申請就學貸款扣款。原本須分兩階段，先開立數位存款戶，成功開戶後再去申請水電學費等扣繳，台銀試辦採一階段，在申請開戶的時候就同時可以申請扣繳。

王允中說，目前只有臺灣銀行申請試辦，也僅針對就學貸款的扣繳，試辦約半年，如果此模式可行的話，可再進一步研究是否全面開放其他款項的扣繳，或是臺灣銀行再來申請全面開放的試辦。

金管會表示，為因應銀行數位化服務的發展趨勢，提供客戶更完善的金融服務，金管會將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制可行且風險可控的前提下，適時規劃其他以數位化辦理的業務項目。

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