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台股今日重點

2025/02/19 06:59

週二（18日）加權指數漲160.78點，收2萬3666.11點。（資料照）週二（18日）加權指數漲160.78點，收2萬3666.11點。（資料照）

1.台股週二（18日）指數開盤漲45.17點，以2萬3550.50點開出，受到台積電（2330）翻黑，塑化、鋼鐵、生技等傳產股亦走跌拖累，指數紅翻黑，早盤跌逾50點，觸及2萬3454點。不過，盤中在台積電買盤進場點火，最後一盤更急拉20元，一舉站上1100元，指數急拉，終場漲160.78點，收2萬3666.11點。

2.宏碁（2353）董事長陳俊聖日前接受英國媒體採訪時透露，將對受關稅影響，也就是在中國生產並銷往美國的筆記型電腦產品，調漲10％售價，可能會從3月起生效，陳俊聖也透露，正評估中國以外的不同供應鏈，在美國製造也可能是選項之一。

3.日月光投控（3711）營運長吳田玉指出，AI改變全世界，受地緣政治，供應鏈區域重組變化更劇烈，硬體生產面臨瓶頸，但他看好AI應用速度加快，尤其看好機器人的未來市場商機，預期AI將帶動硬體與晶片需求激增，台灣應該把握機會，不只半導體，精密工業、紡織業等很多產業都拉進來，一起努力抓住AI商機。

4.隨著投資人擺脫全球貿易和通膨方面的阻力，週二美國股市主要股指在交易時間都在紅綠之間搖擺不定，但收盤時均轉為上漲，接下來投資人將關注聯準會（Fed）會議紀要公布，而全球地緣政治不確定性也在加劇。道瓊工業指數週二小漲10點、0.02%，標普500指數週二上漲0.24%，創下歷史新高，那斯達克指數上漲0.07%，費城半導體指數勁揚1.68%，台積電ADR則下跌0.57%，收在202.74美元。英特爾股價大漲16.06%，此前傳出這家晶片大廠可能分拆，競爭對手台積電和博通有意收購。

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