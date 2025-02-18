川普「和平計畫」藏玄機？劍指俄國經濟軟肋

英媒剖析川普「和平計畫」背後的經濟算計，或能逼普廷在烏克蘭讓步。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普近日積極推動烏克蘭「和平計畫」，引發國際關注。 英國《每日電訊報》17日刊登專文分析，指出川普的計畫雖然備受爭議，但其背後可能隱藏著對俄羅斯經濟困境的精準算計，並可能促使俄國總統普廷在烏克蘭問題上做出讓步。

川普的烏克蘭「和平計畫」引發了軒然大波。 他與普廷和烏克蘭總統澤倫斯基通話後，隨即展開美國與俄羅斯的直接談判，並將地點選在沙烏地阿拉伯的利雅德。 然而，這場談判卻將烏克蘭和歐洲排除在外，引發了強烈的不滿。 尤其，美國國防部長赫格塞斯的言論，更被認為是對烏克蘭主權的漠視。 川普的前國家安全顧問波頓（John Bolton）甚至批評，川普的讓步等同於向普廷投降。

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《每日電訊報》的專文指出，儘管歐洲和烏克蘭對川普的作法感到不安，但這其中或許存在著轉機。俄羅斯在烏克蘭戰場上節節敗退，加上國內經濟的困境，為談判創造了有利條件。 如果川普能進一步透過能源政策打擊俄羅斯經濟，普廷可能不得不選擇在烏克蘭問題上妥協。

文章分析，俄羅斯經濟正面臨嚴峻挑戰。 通貨膨脹居高不下，利率高企，人民生活成本飆升，社會矛盾日益尖銳。 此外，俄羅斯還面臨嚴重的勞動力短缺問題，這對其經濟發展構成了長期威脅。

儘管俄羅斯能源產業在國際油價上漲的情況下，獲得了一定的喘息空間，但由於歐洲市場的萎縮，以及烏克蘭對俄羅斯能源設施的攻擊，俄羅斯能源產業的前景並不樂觀。如果美國加大頁岩油氣生產，並壓低國際能源價格，俄羅斯的「戰爭機器」可能會面臨資金短缺的窘境。

文章認為，普廷雖然表面上仍試圖維持強硬姿態，但他可能也意識到，俄羅斯經濟的「泡沫」隨時可能破裂。為了避免國內出現社會動盪，普廷或許會在烏克蘭問題上做出一些「令人不快的讓步」。

《每日電訊報》的專文總結，川普關於烏克蘭的言論，雖然吸引了媒體的目光，但真正通往和平的道路，可能取決於他的能源政策。川普能否透過經濟手段，迫使普廷在烏克蘭問題上讓步，將是未來局勢發展的關鍵。

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