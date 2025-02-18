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名師解盤》容逸燊：指數站穩2萬3 留意消費性電子族群

2025/02/18 15:19

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數今天上漲160點，已經創下過完年後的新高，準備往去年高點24000點去做挑戰，台積電在關稅利空，以及在和英特爾合資的種種因素干擾下，今天總算往月線1100元去回測，目前指數已經站穩23000點之上，這幾天如果晶片關稅的消息出現後，極有可能利空出盡，台股這一波拉回應該有機會告一段落，今天亞洲股市都呈現小漲，昨天外資已經回補期貨淨空單，降到30000口之下，後續值得留意結算後，外資期貨淨空單以及選擇權部位，加上俄烏戰爭即將停火的預期心理，也讓通膨回落狀況，未來會比較正面看待。在戰爭開打之前，俄羅斯是全球原油第3大生產國，烏克蘭是全球玉米第3大、小麥第5大出口國，未來戰爭一旦停火，原物料供給增加狀況下，也有助通膨降低，所以在10年債利率高點，今年已經越過，所以投資的朋友，可以搭上這一波降息循環尾聲。

另外櫃買指數，8096元太，以及6488環球晶帶動下，OTC今天上漲1.21%，站回季線之上，所以看到台股近期結構，是中小型股比大型權值股來得強勢，3月底年報公布之前，資金很明顯往中小型股去走，未來有很多題材，如3月初工具機展，以及GTC大會，輝達2月底發布財報，所以今年來講，AI從雲端轉移到終端的趨勢，應該已經非常明顯，近期資金也轉往低基期族群，除了上週比較強勢的記憶體族群，2408南亞科以及2344華邦電今天續強，2337旺宏在投信買盤之下，今天也大漲超過5%，今天資金開始有些輪動到PCB族群，2368金像電以及8046南電，漲幅都超過5%，電子零組件復甦狀況帶動之下，今年大家可以注意過去1~2年沉寂許久的消費性電子相關股票，在中國刺激經濟以舊換新，帶動3C設備，以及Deepseek問世後，將帶動原本3~5年的換機潮，今年進行落實，大家今年操作上，可以多增加配置，漲幅比較落後，基期相對比較低的股票。

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