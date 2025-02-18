英國4月起大增企業稅 25％雇主擬裁員 2行業重傷

英國從今年4月起大幅增加企業稅，恐提高企業經營成本。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國政府去年10月公布預算案，從今年4月起大幅增加企業稅，此舉恐提高經營成本。最新一項調查顯示，有25%的英國雇主計劃在4月預算稅上調之前裁員，這將加劇人們對就業市場急劇下滑的擔憂。

據英國《金融時報》報導，英國特許人事與發展協會（CIPD）調查發現，去年10月宣布，自今年4月1日起起將僱主國民保險費率從13.8%提高到15%，起繳門檻將從年薪9100英鎊降至僅5000英鎊，並將國民生活薪資（National Living Wage）提高6.7%，達每小時12.21英鎊，這都將大幅增加企業的經營成本，許多雇主將受到最低工資上漲、企業稅率上升的衝擊。

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在受調查的雇主中，有25%的雇主計畫在加稅前裁員，這是自2014年以來的最高水平，而16%的雇主預計在截至3月的三個月內，其員工總數將減少，這高於上一季的11%。

這些預計員工成本將增加的企業裡，三分之一的人計劃透過裁員或招聘更少的員工，來削減員工數量；四分之一的人計劃減少加班費和獎金；五分之一的人計劃壓縮基本工資並減少培訓；四分之一正在縮減投資或擴張計畫。

CIPD執行長Peter Cheese表示，調查顯示，除疫情外，雇主信心出現了過去10年來最顯著的下降趨勢，其中受影響最大的是「零售業和服務業」等僱用大量人員的日常經濟相關行業。

另一項由英國小型企業聯合會的調查也顯示，小型企業的信心創新低，四分之一預計會在今年前3個月內收縮業務。

英國央行貨幣政策委員會成員Catherine Mann警告，預算案增稅可能導致勞工市場突然出現疲軟，過去6個月內英國國內生產總值（GDP）增長陷入停滯。

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