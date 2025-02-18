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宜蘭仍有3.2萬戶未設籍 5月課徵房屋稅額最多差4倍

2025/02/18 15:05

宜蘭縣仍有3.2萬戶未設籍，5月課徵房屋稅額最多差4倍。（資料照）宜蘭縣仍有3.2萬戶未設籍，5月課徵房屋稅額最多差4倍。（資料照）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕房屋稅差別稅率2.0新制，將於今年5月1日開徵，適用住家用房屋稅率1％或1.2％部分，宜蘭約有3.7萬戶未設戶籍，經縣府財政稅務局分別於去年8月、今年2月二度發函，仍有3.2萬戶還沒申辦，期限至3月24日，如逾期將以非自住家用（囤房）按2.6％到4.8％稅率課徵，稅額最多差4倍。

114年期5月開徵的房屋稅，將首次適用「房屋稅差別稅率2.0新制」，新制規定全國總歸戶，房屋稅率設算是每年3月22日，今年適逢週六，因此延至24日。宜蘭住家用房屋稅率單一自住房屋1％、3戶以內1.2％。

宜蘭縣府財稅局說，全縣適用1％、1.2％住家用稅率，有37809戶未辦理戶籍登記，去年8月發函通知，約有6千多名義務人申辦，今年2月10日二度發函後，迄今仍有32253戶、29050名義務人還未辦理，如逾期將依非自住住家用稅率，至少以1戶2.6％課徵，兩者相差1倍以上，2至4戶3.2％、5至6戶3.8％、7戶以上4.8％。

財稅局表示，113年期房屋稅核定18萬1507件，查定稅額16億2056萬元，今年房屋稅2.0，單一自住稅率從1.2％調降為1％，推估全縣將有6萬1030戶受惠，稅損約5132萬元，但差別稅率2.6％至4.8％，增加稅收8千1百多萬元，扣掉稅損後整體仍增3300多萬元。

由於新制自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬任一人須於該屋設立戶籍才能享自住房屋稅率，宜蘭縣府財稅局針對原已適用自住房屋稅率房屋，但未辦理戶籍登記者，陸續以掛號寄發輔導通知辦理戶籍登記，提醒3月24日前辦妥戶籍登記。

財稅局坦言，第一次發函通知後，僅一成七的納稅義務人申辦，經了解因部分義務人在外縣市，亦或名下多間房，卻找不到配偶或直系親屬（未成年亦可）等任一人登記，才會仍有3.2萬戶未申辦，距離房屋稅設算日還有1個多月，呼籲踴躍辦理，也提醒戶籍登記後，可致電財稅局雙重確認是否登記成功。

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