日月光檳城新廠啟用，佈局AI新應用商機（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／馬來西亞報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）今（18）日舉行旗下馬來西亞檳城五廠正式啟用典禮，預計將可大幅增強公司在峇六拜自由工業區（Bayan Lepas Free Industrial Zone）的封測產能超增倍，提升日月光先進封裝的製造能力，滿足生成式人工智慧（GenAI）等下一代日益增長的應用需求。

日月光表示，馬來西亞檳城廠是策略擴張計畫的一環，廠區將由原100萬平方英尺倍增，未來還將擴大至約340萬平方英尺。投資金額約3億美元、約新台幣96億元多。

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日月光投控營運長、同時也是日月光半導體執行長吳田玉表示，檳城新廠是強化日月光全球佈局的關鍵步驟。由於不斷增長的數位經濟推動先進晶片的需求，以及近年轉向設計和晶片製造，東南亞逐漸成為半導體的重要基地。

他指出，隨著馬來西亞進一步鞏固其作為區域半導體中心的地位，新建廠區將在全球半導體價值鏈中發揮更大的作用，並為馬來西亞的經濟增長做出貢獻。

吳田玉表示，半導體市場預計在未來10年內增長到1兆美元的規模，半導體專業封測代工（OSAT）成為全球電子供應鏈中不可或缺的一環。日月光作為OSAT領導廠商，馬來西亞廠自1991年以來，持續為許多半導體公司提供封測服務。新廠的啟用正值先進AI晶片需求日益增加之際，有助於滿足機器學習、企業主導的AI應用、邊緣計算、電動車和自動駕駛技術等各種下一代應用。

他並指出，日月光將持續投入資源與人力資本，以獲取更多市佔率，並拓展服務範圍與深度。此次擴廠將需要更多優秀人才並帶來更高的培訓需求，未來幾年內預計將新增1500名員工

日月光指出，新廠代表智慧製造時代來到，導入工業4.0 技術及工廠自動化解決方案，利用人工智慧進行異常檢測、大數據分析改善良率和優化生產流程，也透過人工智慧物聯網（AIoT）將大幅提升生產力與效率。

檳城第二副首席部長佳日星表示，憑藉超過50年的工業卓越成就，檳城一直是全球工業領袖在東南亞擴張的首選投資地點。日月光在當地已營運數十年，新設立的晶片封測廠是引入尖端技術能力的重要里程碑，進一步鞏固檳城在全球半導體領域的地位，並強化「東方矽谷」的美譽」。

馬來西亞投資發展局（MIDA）投資促進與便利化副執行長Sivasuriyamoorthy Sundara Raja強調，日月光對馬來西亞具有技術領導地位的貢獻，在這個不斷變化和競爭激烈的領域中，馬來西亞的企業必須持續創新，並與產業的關鍵 廠商保持密切合作。「我們鼓勵本地公司尋找與日月光等領導廠商的合作機會。這些夥伴關係不僅推動對精密工程、自動化與半導體製造的需求，更將助力在地領導企業的成長與發展」。

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