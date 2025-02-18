晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經部攜手AMD提升高階AI晶片效能 開發瓩級散熱技術

2025/02/18 12:05

經濟部補助工研院開發全球領先的雙相浸沒式冷卻系統，並成功應用於全球IC設計大廠AMD的場域驗證。（技術司提供）經濟部補助工研院開發全球領先的雙相浸沒式冷卻系統，並成功應用於全球IC設計大廠AMD的場域驗證。（技術司提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕突破全球散熱瓶頸！全球IC設計大廠 AMD推出新一代高功率AI晶片，為確保其高速運算仍能維持最佳效能，與經濟部進行技術合作，由經濟部補助工研院所開發的「雙相浸沒式冷卻技術」，已成功在AMD場域驗證，確保晶片在高負載環境下維持穩定運作，並加速大型語言模型（LLM）的訓練與推理，提升整體算力表現。

國際能源總署（IEA）預測，2026年全球資料中心的用電量將超過1000太瓦時，相當於日本一整年的用電需求，其中運算與散熱用電各佔40%。

為因應高能耗挑戰，經濟部自2014年起推動「A+企業創新研發淬鍊計畫」，鼓勵企業投入前瞻產業技術開發，並透過全球研發創新夥伴計畫，補助工研院研發「雙相浸沒式冷卻技術」，突破業界單相浸沒式冷卻1000W散熱上限的技術瓶頸，提供1500W以上的散熱能力。

技術司說明，此項技術透過水氣蒸發與冷凝機制，快速導熱並消除熱能，並搭配微米級結構設計，擴大冷卻液與晶片的接觸面積，加速熱量傳導，使高功率晶片的熱能迅速轉移並冷卻，大幅提升運算穩定性與能效。

技術司指出，AI伺服器的能耗中，僅60%轉換為運算電力，40%則成為系統產生的廢氣熱能。該系統能有效解決新型高功率AI晶片的高熱密度問題，最高可提升晶片散熱能力50%，滿足資料中心及雲端AI訓練的高速運算需求。

經濟部表示，推動千瓦級散熱技術，不僅奠定主權A的技術基礎，也強化台灣在全球AI市場的領導地位，此項技術突破將助力AI伺服器提升算力同時減少能耗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財