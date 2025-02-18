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無人機襲擊裏海泵站！國際油價上漲

2025/02/18 09:00

國際油價週一（17日）上漲。（路透）國際油價週一（17日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（17日）上漲，因為裏海一處油管設施遭到無人機攻擊，使CPC裏海石油管線的流量減少，同時投資者持續關注莫斯科和基輔可能達成停火協議的進展，該協議可能會減輕制裁，並增加全球供應。

此外，由於美國1月零售數據弱於預期，美元指數徘迴在2個月低點附近，這也導致原油對於美國以外的買家而言更加便宜，進一步推高了油價。

紐約西德州中級原油3月交割價上漲65美分，至每桶71.39美元。由於總統日假期，該期貨並未在正常時間結算，且交投清淡。

布蘭特原油4月交割價上漲48美分，至每桶75.22美元。

CPC管線將哈薩克的原油輸送至全球市場，但無人機襲擊了俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar）南部的克羅波特金斯卡亞（Kropotkinskaya）泵站，導致雪佛龍等西方生產商從哈薩克向外供應的石油流量減少，原油價格因此獲得支撐。

瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，儘管迄今為止，無人機襲擊對俄羅斯原油出口的影響有限，但襲擊頻率不斷上升，令人擔心在某種程度上會引發一些供應風險。

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