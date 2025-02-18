華府空難過去僅幾週 川普政府解僱FAA數百名員工

傳出川普政府解僱數百名維持飛航管制基礎設施的美國聯邦航空總署（FAA）人員。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）1月爆發致命空難僅幾週後，傳出川普政府已開始解僱數百名維持飛航管制基礎設施的美國聯邦航空總署（FAA）人員。

綜合外媒報導，工會人員向媒體表示，數百名人員在週五（14日）收到解僱通知，並可能在結束聯邦假期後，週二（18日）起被禁止進入FAA設施。根據1名飛航管制員透露，受影響的人員包括負責FAA雷達、著陸和航空援助維護的人員，主要是仍在試用期的人員。

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此舉距離華府爆發空難以來不到3週的時間，這場意外共造成67人喪生，凸顯出飛航管制員和FAA基礎設施短缺的問題。

自1月上任以來，美國總統川普（Donald Trump）和顧問馬斯克（Elon Musk）以提升效率為由，大量解僱聯邦政府人員，並說服7萬7000名工人自願離職。政府上週擴大了終止數千名試用期員工的合約，指示各機構繼續進行裁員。

官員將目光放在了通常受僱不到1年的試用期人員，因為他們受到的保障較少，且缺乏上訴的權利。根據美國人事管理局（US Office of Personnel Management）統計，超過20萬名員工在聯邦政府內部工作不到1年。

代表超過1萬1000名美國國防部、FAA工作人員的工會組織專業航空安全專家（The Professional Aviation Safety Specialists，PASS）主席史佩羅（David Spero）表示，人員配置決定應基於獨立機構的關鍵任務需求，否則在公共安全方面相當危險。隨後指出，特別是在過去1個月發生3起致命的飛機事故後，此舉並不合理。

針對報導，美國運輸部1名官員回應稱，沒有飛航管制員受到裁員的影響，當局保留了「執行關鍵安全職能的員工」。工會組織美國飛航管制協會（National Air Traffic Controllers Association，NATCA）則在週一（17日）聲明表示，正在分析關於聯邦政府裁員對航空安全、國家空域系統和工會成員的影響。

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